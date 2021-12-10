"Маша даже не актриса": сестра осудила Шукшину за слова о вакцине

Мария Шукшина стала самой известной противницей вакцинации в стране. Актриса неоднократно высказывалась против принудительных прививок и COVID-паспортов.
Однако и медицинское, и политическое сообщество настроены против подобных мнений. Антинаучные высказывания подвергают риску людей, поэтому сначала Instagram ограничил доступ к аккаунту артистки, а на днях заблокировали и ее YouTube-канал.
Сама Шукшина считает подобные действия популярных платформ ограничением свободы слова. А ее сестра Ольга уверена, что родственнице давно пора остановиться.
«Люди не хотят слушать ее мнения по важным темам, касающимся медицины, политики. Она не профессор, она даже не специалист, у нее не было никакого образования. Маша даже не актриса, у нее диплом переводчика», — подчеркнула Ольга.
Отношения между сестрами никогда не были теплыми. Мария и Ольга неоднократно конфликтовали из-за семейной недвижимости. Позднее родственница актрисы рассказывала, что они прекратили общение и почти не контактируют.
«Марию любят как актрису, и если бы она осталась актрисой, то ее бы продолжали любить. А раз она стала общественным деятелем, то люди хотят, чтобы как человек она была честной. Человек, а не актриса. И тут же они сталкиваются с проблемами ее семьи, которыми она не занимается и не решает», — подытожила Ольга.
Ранее мы рассказывали, почему Гусман считает слова Шукшиной преступлением.