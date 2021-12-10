"Маша даже не актриса": сестра осудила Шукшину за слова о вакцине

«Марию любят как актрису, и если бы она осталась актрисой, то ее бы продолжали любить. А раз она стала общественным деятелем, то люди хотят, чтобы как человек она была честной. Человек, а не актриса. И тут же они сталкиваются с проблемами ее семьи, которыми она не занимается и не решает», — подытожила Ольга.