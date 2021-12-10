«Не помню, как их зовут»: Рощин подтвердил, что у него восемь детей

Священник Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой, в беседе с актрисой Марией Голубкиной подтвердил, что у него восемь детей.
«Ваша мама с вами как курица с яйцом носилась. И вы показываете пример своим детям, не обращая на них внимания», — заявила Мария Голубкина.
«Да. Ну я обращаю на них внимание», — заметил Дмитрий Рощин.
При этом батюшка отметил, что он даже не помнит, как зовут всех своих детей.
«Я даже не помню, как их всех зовут. Я говорю: «Тихон». А он в ответ: «Я Афанасий». Но я обращаю на них внимание, но не такое большое».
У Дмитрия Рощина есть внебрачный сын Арсений от актрисы Елены Кориковой. С наследником он не общается.
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