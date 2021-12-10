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58 минут назад

Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака

Григорий и Анна разводятся мирно. Делить имущество и выяснять отношения публично они тожп не собираются. В суде пара встретится 20 декабря.

Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Причина, по которой распался союз Лепса и Шаплыковой распался не ясна. Ведь еще недавно музыкант трогательно обращался к жене в социальных сетях.

«Я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, веселой и жизнерадостной. Пусть каждое твое стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится. Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!» — писал 59-летний певец, признаваясь Анне в любви.

Супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана. Скорее всего, вопросы, касающиеся детей, будут урегулированы бесконфликтно.

«Всю жизнь ты куда-то спешишь, летишь и вечно не успеваешь. К 50-ти ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя… Это то время, когда уходят соперничество, зависть и конкуренция, время, когда приходит мудрость и тебя больше заботит не внешняя красота, а красота помыслов и поступков. Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы «Что ни делается — все к лучшему». И когда ты говоришь: «Это я», тебе уже не надо никому ничего доказывать. 50 — возраст внутренней гармонии, любви и принятия…» — делилась Шаплыкова.

Ранее мы рассказывали, как на самом деле развод и потеря мужа отражается на женщинах.

Звёзды,Григорий Лепс,
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