Куда пропал сын Сергея Зверева

Многие помнят, как в середине 90-х годов эпатажный стилист Сергей Зверев представил миру шоу-бизнеса сына Сергея. Он часто появлялся с мальчиком и очень его любил. Когда сын Зверева повзрослел, то исчез со всех радаров, попав в немилость звездного родителя. Как сложилась жизнь наследника стилиста и чем он сейчас занимается?

Фото: www.kleo.ru www.kleo.ru

История появления ребенка

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Сергей Зверев вышел в свет с маленьким мальчиком очень неожиданно. Многие вообще не понимали, откуда у него взялся ребенок. Сам стилист уверял, что Сергей – родной сын, просто его мать, с которой когда-то состоял в отношениях Зверев, погибла в автомобильной катастрофе.

Мальчик тоже так считал. Однако позже выяснилось, что стилист взял ребенка из Иркутского детского дома. Сергей узнал об этом только в 17 лет от бабушки, которая все это время помогала его воспитывать. Однажды в сердцах она крикнула, что тот не является им родным.

Зверев охотно выходил со своим приемным сыном в свет, делал ему интересные прически, красиво одевал. Он назвал сына самым преданным другом, говорил о большой любви к мальчику. При этом ребенок действительно очень сильно походил на звездного родителя, у них прослеживались одинаковые черты лица.

Что произошло между отцом и сыном

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Позднее Сережа перестал удовлетворять требованиям отца. Он не хотел учиться, прогуливал занятия, приводил домой многочисленных друзей и даже начал воровать. Зверев не знал как справиться с сыном, не понимал, как изменить его жизнь. Звездный стилист буквально сослал Сергея в Коломну к своим друзьям, которые были владельцами семейного отеля. Там юноша работал смотрителем.

Вскоре Сергей встретил первую супругу, которая совсем не понравилась Звереву-старшему. Тот посчитала девушку слишком простой для такого звездного семейства. Конечно, приемный сын его не послушался и сделал все по-своему.

Под влиянием супруги Сергей, который никогда не желал ничего брать от папы и говорил, что обеспечит себя сам, пошел на ток-шоу. Там он поделился историями о звездном родителе, о своей жизни в семье, воспитании и так далее. Естественно, что после скандальных шоу отношения между сыном и отцом еще больше разладились.

Вскоре с первой супругой Сергей расстался, но в холостяках долго не ходил. Он расписался с обычной женщиной из Коломны по имени Юлия. Зверев так описывал свое отношение к новоиспеченной невестке: «отбывала срок, анорексичка, мать двоих детей, которых забрали родственники, лишив ее материнских прав». Но сын стилиста не обращает на это никакого внимания, он хочет построить семью и завести собственных детей.

Сейчас пара живет также в Коломне. За свою недолгую жизнь Зверев-младший сменил множество профессий, сейчас является рабочим и получает около 30.000 в месяц. Своей зарплатой и жизнью он вполне доволен, но говорит, что не отказался бы, если бы отец подарил молодой семье небольшую однокомнатную квартиру. На съем жилья у пары уходит слишком много денег.

Одно время он даже хотел бороться за московскую квартиру, в которой был прописан, но не стал связываться с приемным папой. К слову, тогда Сергея-младшего поддержали многие, ведь Зверев, усыновив мальчика, буквально лишил его жилья, которое обязано выдавать государства по достижению воспитанником 18 лет. То есть он и сам не покупает сыну квартиру, и государство мужчине уже ничем не обязано.

Сергей Зверев сейчас совсем не общается с приемным ребенком, не берет трубку и не дает интервью по этому поводу.

А что же с настоящей семьей Сергея-младшего?

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После того как Сергей узнал от бабушки, что является приемным ребенком, в его голове возникла мысль найти настоящих родителей. Так выяснилось, что мальчика на самом деле зовут Дмитрий Парфенов. Его мама – простая женщина Виктория, которая изменила мужу в отместку за его постоянные измены. У нее была мимолетная связь с мужем любовницы своего супруга. В результате этого Виктория забеременела.

По непонятной причине она не сделала аборт, а дотянула до 8 месяцев. Далее Виктория вызвала искусственные роды, ее привезли в роддом, но как только она родила сына, то практически сразу же сбежала из больницы. Ребенок остался жив, но имел огромные проблемы со здоровьем. Сама же Виктория считала, что ее малыш умер. Эти подробности были выснены в рамках шоу «На самом деле».