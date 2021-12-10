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1 час назад

Лада Дэнс рассказала, как Киркоров лишил ее работы и денег

В карьере ЛадыДэнс был трудный период, когда она сидела без денег и с кучей долгов. И, по словам исполнительницы, в этом свою роль сыграл артист эстрады Филипп Киркоров. Этим она поделилась в интервью "7дней".

Лада Дэнс рассказала, как Киркоров лишил ее работы и денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лада Дэнс познакомилась с Филиппом Киркоровым на программе "Утренняя почта". Тогда артист пригласил ее стать его бэк-вокалисткой. Недолго думая, она покинула коллектив "Женсовет", в котором выступала ранее. С Филиппом Киркоровым она стала больше зарабатывать, но к такому количеству его концертов в неделю она не была готова. И, помимо прочего, ее перестала устраивать роль простой бэк-вокалисткой.

Дэнс начала в тайне сотрудничать с композитором Олегом Мартыненко. Когда Киркоров об этом узнал, то устроил скандал. Произошло это перед самыми гастролями в Марокко:

"И вот Филипп подошел ко мне и говорит: "Ты уже самостоятельная артистка, потому с нами не летишь. Ты теперь в сольном плавании. Пока!". Я не поняла, в каком сольном плавании, но корабль ушел, а я осталась. Без денег, без работы, зато с огромным счетом за съемную квартиру".

При этом артистка признается, что обиду на Киркорова не держит.

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Звёзды,Олег Мартыненко,лада Дэнс,Филипп Киркоров,
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