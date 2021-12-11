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3 часа назад

Харламов вспомнил о разводе с Асмус на съемках шоу Comedy Club

Резидент Comedy Club Гарик Харламов вспомнил о разводе с актрисой Кристиной Асмус на съемках очередного выпуска шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Харламов вспомнил о разводе с Асмус на съемках Comedy Club
Фото: ТАССТАСС

Поводом послужила новость о покупке дома для своих родителей исполнителем песни «Сияй» Ramil’. По этому поводу коллега Харламова Павел Воля спросил у него, делал ли он когда-нибудь кому-то столь же щедрый подарок.

«Я бы не назвал это словом "подарил". Скорее "забрала"», — пошутил в ответ Харламов.

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись 29 октября 2020 года. Мировой суд расторг семилетний брак. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья давал супругам время на примирение.

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