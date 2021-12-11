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1 час назад

Стали известны детали развода Лепса

Адвокат Оксана Якимова, которая защищает в суде интересы супруги Лепса, раскрыла детали развода звездной пары. Об этом сообщает StarHit.

Стали известны детали развода Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Якимова рассказала, что супруги разводятся по обоюдному согласию, все происходит мирно. Она предполагает, что такое решение вызвано кризисом в отношениях, но не исключает того факта, что Анна и Григорий сойдутся в будущем.

“У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу”

Адвокат также отметила, что вопрос раздела имущества не поднимался и не будет: последние несколько лет супруга Лепса жила в загородном доме в Коровино. Сам певец говорил, что построил дом для супруги и детей.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс и его супруга разводятся. Рассмотрение дела назначено на 20 декабря и будет проходить в одном из участков хамовнического суда.

Звёзды,Григорий Лепс,
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