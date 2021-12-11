Стали известны детали развода Лепса

Адвокат Оксана Якимова, которая защищает в суде интересы супруги Лепса, раскрыла детали развода звездной пары. Об этом сообщает StarHit.
Якимова рассказала, что супруги разводятся по обоюдному согласию, все происходит мирно. Она предполагает, что такое решение вызвано кризисом в отношениях, но не исключает того факта, что Анна и Григорий сойдутся в будущем.
“У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу”
Адвокат также отметила, что вопрос раздела имущества не поднимался и не будет: последние несколько лет супруга Лепса жила в загородном доме в Коровино. Сам певец говорил, что построил дом для супруги и детей.
Ранее стало известно, что Григорий Лепс и его супруга разводятся. Рассмотрение дела назначено на 20 декабря и будет проходить в одном из участков хамовнического суда.