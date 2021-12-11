Жена Федука объявила о беременности

Жена российского репера Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) Александра Новикова объявила о беременности. О том, что она ждет ребенка, россиянка сообщила в своем Instagram.

На опубликованной в социальной сети фотографии супруга исполнителя показала округлившийся живот. Федук перепостил в свой аккаунт эту фотографию, подписав ее: «Я люблю тебя».