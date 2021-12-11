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1 час назад

Жена Федука объявила о беременности

Жена российского репера Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) Александра Новикова объявила о беременности. О том, что она ждет ребенка, россиянка сообщила в своем Instagram.

Жена Федука объявила о беременности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованной в социальной сети фотографии супруга исполнителя показала округлившийся живот. Федук перепостил в свой аккаунт эту фотографию, подписав ее: «Я люблю тебя».

Российский исполнитель женился на дочери ресторатора Аркадия Новикова в мае 2021 года. В социальных сетях Федука появилось совместное фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце Александры. Подписал снимок рэпер одним словом: «Семья». Пара решила отказаться от шумной свадьбы и провела торжество в кругу близких людей.

Звёзды,Александра Новикова,Аркадий Новиков,
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