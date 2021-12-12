"Прошу помолиться": Дрозд сообщил о госпитализации сына

Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации своего сына Егора. Этим он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @maxdrozd @maxdrozd

Артист заявил, что у его наследника сложная травма Он не стал вдаваться подробности, но подчеркнул, что ситуация крайне тяжелая.

"Прошу помолиться",

- призвал фолловеров актер.

Отметим, что Егор пошел по стопам звездного отца, став актером. Его родитель известен по ролям в таких фильмах, как "Ликвидация" и "А зори здесь тихие...".