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1 час назад

"Прошу помолиться": Дрозд сообщил о госпитализации сына с серьезной травмой

Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации своего сына Егора. Этим он поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Прошу помолиться": Дрозд сообщил о госпитализации сына
Фото: @maxdrozd@maxdrozd

Артист заявил, что у его наследника сложная травма Он не стал вдаваться подробности, но подчеркнул, что ситуация крайне тяжелая.

"Прошу помолиться",

- призвал фолловеров актер.

Отметим, что Егор пошел по стопам звездного отца, став актером. Его родитель известен по ролям в таких фильмах, как "Ликвидация" и "А зори здесь тихие...".

Читайте также о том, что Рудинштейна экстренно госпитализировали с сердечным приступом.

Звёзды,Максим Дрозд,
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