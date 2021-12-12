"Прошу помолиться": Дрозд сообщил о госпитализации сына

Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации своего сына Егора. Этим он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Артист заявил, что у его наследника сложная травма Он не стал вдаваться подробности, но подчеркнул, что ситуация крайне тяжелая.
"Прошу помолиться",
- призвал фолловеров актер.
Отметим, что Егор пошел по стопам звездного отца, став актером. Его родитель известен по ролям в таких фильмах, как "Ликвидация" и "А зори здесь тихие...".
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