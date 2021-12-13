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1 час назад

Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации

Сестра Марии Шукшиной Ольга заподозрила актрису в тайной вакцинации от коронавируса, хотя публично она выступает против прививок. Об этом сообщает news.ru.

Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

«Одна из наших родственниц как-то пошутила в близком кругу, что сама Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть», — заявила женщина.

Ольга опасается, что сестра могла попасть в секту, так как она стала продвигать несвойственные ей идеи. Причины этого непонятны семье.

Она задалась вопросом, откуда у актрисы появилась антиваксерская позиция в период пандемии опасного вируса, и понимает ли сестра личную ответственность за собственные высказывания. Ольга уже давно сделала прививку от коронавируса, прививку в ближайшее время ее примеру последует их мать, Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее мы рассказывали, как YouTube и Instagram борются с постами Шукшиной.

Звёзды,Лидия Федосеева-шукшина,Мария Шукшина,
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