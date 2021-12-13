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33 минуты назад

Басков искал невесту на сайте знакомств

Недавно Николай Басков отметил свое 45-летие. Он уже долгое время не покидает список завидного холостяка.

Басков искал невесту на сайте знакомств
Фото: кадр из передачикадр из передачи

В 2008-м певец развелся со своей первой женой Светланой Шпигель, а новую любовь так и не встретил. Но Николай не отчаивается и продолжает поиски, он даже пробовал найти счастье на сайтах знакомств.

«Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе», — цитирует Баскова «СтарХит».

Правда, девушки на сайте не поверили, что за аватаркой скрывается настоящий Басков. Поэтому поиски не увенчались успехом.

До этого мы рассказывали о пьяном конфузе Баскова.

Звёзды,Николай Басков,StarHit,
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