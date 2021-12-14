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44 минуты назад

«Киркоров и Тимати богаче»: Баста раскрыл сумму убытков в период пандемии

Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ведь его деятельность связана не только с концертами, он также занимается бизнесом. Тем не менее у него нет кучи недвижимости и других атрибутов роскошной жизни, заявил артист в интервью Тине Канделаки для канала RTVI.

Баста раскрыл сумму убытков в период пандемии
Фото: @bastaakanoggano@bastaakanoggano

Как признался артист, последний год он занимается финансированием футбольного клуба «СКА». «Когда я зашел в это дело, вложил 10 миллионов. В общей сложности потратил 80. Это не только мои деньги. Я еще обращался к друзьям, искал источники финансирования. Просто нельзя была иначе. А это ведь еще совпало с пандемией», — рассказал рэпер.

Финансовые потери Баста также понес с лейблом «Газгольдер». Из-за пандемии коронавируса концерты многих артистов были отменены, при этом Василий продолжал выплачивать людям зарплаты.

«Я же прекрасно понимаю, что у людей ипотеки, дети, семьи. Я не могу прийти и сказать: «ребята, подождите немного». Поэтому платил из своего кармана. У меня были накопления»,

— поделился Баста.

Музыкант утверждает, что расходы на бизнес и футбольный клуб сильно бьют по его материальному положению. «Думаю, и Киркоров, и Тимати богаче меня. Я же слежу за Instagram, вижу как живут коллеги и могу сравнивать. У меня нет частного дома, только квартира. На частный самолет тоже не заработал. Наверное, мою жену очень беспокоит вопрос, куда же уходят все наши деньги. С другой стороны, я знаю, что Тимати смог создать успешные бизнес-проекты. Он развивает свою школу серфинга, она приносит доход. В этом плане он молодец», — высказался артист.

Читайте также о том, что Тимати купил машину за 74 миллиона рублей.

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