Звезды, которые изуродовали себя пластикой

Знаменитости прибегают к пластической хирургии, чтобы создать идеальный образ, но не всегда их эксперименты с внешностью заканчиваются удачно. «Рамблер» поговорил с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе и узнал, кто из звезд потерял контроль над ситуацией и стал выглядеть как минимум странно.

Памела Андерсон

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Соблазнительная красотка из сериала “Спасатели Малибу” была идеалом для многих, но звезде этого было недостаточно. Памела Андерсон увеличила молочные железы в начале 1990-х, чтобы поддержать свой статус секс-символа, но уже через пару лет актриса решила сделала грудь еще больше. Анатомически неподходящий пятый размер груди смотрелся на девушке искусственно и несуразно. Позже звезда увлеклась ботоксом и подтяжками лица. От природы в лице Памелы была небольшая асимметрия, которая делала внешность уникальной. Сейчас натуральность из внешности совсем ушла, и лицо звезды стало неестественным и неподвижным, что совершенно не красит актрису.

Мэг Райан

Звезда 1980-х, когда-то естественная и натуральная Мэг Райан покоряла поклонников своей легкостью и непринужденностью. Но с возрастом актриса не смогла устоять перед соблазном выглядеть моложе своего возраста и начала ожесточенную войну с морщинами. В 2009 году внимание прессы было приковано к Мэг не из-за успешных ролей, а из-за неудачной пластики. Звезда сделала блефаропластику, чтобы убрать признаки старения, но что-то пошло не так. Глаза стали неестественно узкими, как будто провалились вглубь лица и перестали быть выразительными. Подтяжка лица также прошла не очень удачно, лицо потеряло подвижность, появилась выраженная асимметрия.

Донателла Версаче

Любовь к пластике у знаменитого дизайнера зародилась давно. Все начиналось с локальных инъекций и небольших изменений. Но при регулярном и чрезмерном использовании достижений бьюти-индустрии возникает эффект «дутого» лица. Отеки и нечеткий овал создают ощущение постоянной усталости и болезненности. Можно обратить внимание на неестественный блеск кожи, что возникает при частном обращении к лазерной шлифовке кожи. Перекачанные губы совсем не красят Донателлу. Все черты лица женщины значительно изменились, что делает ее образ даже несколько пугающим.

Родриго Алвес

«Живой Кен» - пример того, как человек полностью теряет контроль над своим увлечением пластикой и получает как минимум удивительные результаты. Помимо смены пола Родриго провел над собой множество операций на лицо и другие части тела. Известно, что шоумен перенес три пластические операции на носу, липосакцию ног и подбородка, трансплантацию волос, увеличение челюсти, заполнил бицепсы филлерами, вставил имплантаты в голени, сделал инъекции ботокса и филлеров в лицо и стал обладателем безукоризненной улыбки. Сейчас Родриго называет себя Джессикой, и является ярким примером изменения до неузнаваемости в сравнении «до и после».

Валерия Лукьянова

Девушка с кукольной внешностью стала звездой из-за множества проведенных операций, которые превратили Валерию в живую куклу Барби. Огромные глаза, выразительная фигура и талия « одесской Барби», которая составляет всего лишь 47 сантиметров, покорили сотни тысяч интернет-фанатов. Девушка уверяет, что проводила всего одну операцию по увеличению груди, но нельзя не заметить чересчур тонкую талию. Скорее всего, были удалены нижние ребра. Вероятно, была проведена и ринопластика, ведь на старых фотографиях можно заметить опущенный кончик носа, а сейчас он немного приподнят и слегка сужен. Ограниченная «кукольная» мимика девушки – следствие многочисленных уколов ботокса.