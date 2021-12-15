Самые громкие расставания 2021 года

Год подходит к концу, а значит, пришло время подводить итоги и вспоминать самые громкие события минувших месяцев. В этот раз мы решили вспомнить о звездах, которые расстались в 2021 году.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Настя Ивлеева и Элджей

В конце августа Настя Ивлеева и Элджей сообщили о своем разводе. И решили это сделать необычным способом — двойным интервью в глянце, в котором они впервые рассказали о разводе, его причине и своих отношениях после. Как рассказала Настя, отношения с мужем начали сходить на нет. У каждого были какие-то свои дела, работа, что привело к угасанию романтических чувств.

Пара попыталась дать себе испытательный срок, чтобы разобраться в своих чувствах. Но в конечном счете оба пришли к тому, что будет лучше расстаться. Настя призналась, что их отношения закончились где-то в марте. После развода Ивлеева и Элджей остались друзьями. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

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В августе Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались после шести лет брака. Мировой суд официально завершил бракоразводный процесс. За время отношений у пары родилась дочь Теона. Девочка останется жить с матерью, но отец тоже будет принимать непосредственное участие в ее воспитании. Сама Бородина подтвердила это, опубликовав видео с подписью: «Свобода». «Лети, птичка», — написала в комментариях ее подруга. Ведущая «Дома-2» ответила: «Уже».

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

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Слухи о разводе звезды сериала «Папины дочки» с супругом Артуром Смольяниновым появились еще в феврале 2021 года. Однако тогда актриса призналась, что они работают над кризисом в отношениях. В интервью на YouTube-канале FAMETIME TV Мельникова официально сообщила о разрыве. Тем не менее ради сыновей экс-супругам все же удалось сохранить дружеские отношения. По словам Дарьи, каких-то конкретных причин разрыва у пары не было. Звезда признается, что решение было принято обоюдно и претензий друг к другу у них нет.

Павел и Алана Мамаевы

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В марте стало известно, что Павел и Алана Мамаевы разводятся. В Instagram она опубликовала скриншоты переписок с предполагаемой «разлучницей», вместе с которой Павел развлекался во время сборов в Испании. После этого Алана попала в больницу с токсикологическим отравлением из-за передозировки седативных средств. Позже Алана Мамаева сделала официальное заявление: они с супругом разводятся. «Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты. Разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Все по обоюдному согласию», — написала Алана.

Дина Немцова и Дмитрий Матевосов

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Только в 2020 году Дина Немцова зарегистрировала свои отношения с одноклассником Димитрием Матевосовым, а в марте 2021 года пара обвенчалась. Спустя два месяца все совместные фото с бывшим возлюбленным в соцсетях Дины удалены, а она публикует эмоциональное заявление о разводе, о котором, кажется, не пожалела ни на минуту. «Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из 4 лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу... Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль», — написала Дина.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

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Как сообщает издание TMZ, в начале декабря Ким Кардашьян официально подала документы на развод с Канье Уэстом. Как только судья подпишет иск, то Ким Кардашьян законно станет свободной женщиной. Кроме того, она попросила у суда обособленную опеку над детьми, а также раздел совместно нажитого имущества. И последним «гвоздем» в документах Ким стало требование дивы вернуть девичью фамилию Кардашьян. Интересно, что буквально за несколько часов до подачи документов в суд, Канье Уэст на своем концерте сказал такую фразу: «Прибеги ко мне обратно, Кимберли» (полное имя Ким).

Равшана Куркова и Сергей Амарян

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Равшана Куркова и Сергей Амарян расстались. Об этом сообщил Telegram-канал «Только никому...». Как оказалось, бизнесмен и совладелец боксерского клуба Rocky Road уже состоит в отношениях с другой девушкой — подругой Анны из группы CREAM SODA. Похоже, пара закончила свои отношения еще несколько месяцев назад. Напомним, у экс-влюбленных родился сын Гаспар, которого Куркова впервые показала совсем недавно. Отношения Курковой и Амаряна продолжались несколько лет. Новость о рождении ребенка стала сенсацией для поклонников.

Семен и Карина Слепаковы

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Поклонники артиста заговорили о разводе Семена Слепакова с его супругой Кариной еще в 2019 году, когда во время интервью Ксения Собчак случайно проговорилась об этом. После шоу Собчак Слепаков никак не комментировал слух, а Ксения сказала, что она перепутала и оговорилась. Разговоры усилились, когда Семен Слепаков стал появляться на публике без кольца на безымянном пальце, но артист продолжал хранить молчание. Однако недавно он поделился с подписчиками интересным стихотворением: «Я в браке давно уж не состою, Не буду вас утомлять деталями». Так артист подтвердил свой развод с супругой Кариной.

Виктор Логинов и Мария Гуськова

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