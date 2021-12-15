Хлебникова вышла на связь впервые после пожара

"Доброго времени суток, дорогие мои друзья, как хорошо же, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо. По возможности буду вам конечно писать сначала голосовыми, и вся официальная информация будет на моей страничке", — говорит Хлебникова в своем обращении.