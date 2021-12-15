Токарева поставила на место Корчевникова

Виктория Токарева стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Борис Корчевнивков попытался выяснить у сценаристки, зачем она прервала беременность от режиссера Гергия Данелии. Известно, что она была тайной возлюбленной, но наличие аборта никто не подтверждал.
Токарева резко ответила на вопрос Корчевникова и не стала отвечать на интимный вопрос.
«Борис, много будешь знать, скоро состаришься. А ты этого не хочешь! Я от него “родила” “Джентльменов удачи”, “Мимино”, что еще надо?!», — ответила телеведущему звезда.
При этом Токарева призналась, что боялась создавать полноценную семью с режиссером из-за его проблем с алкоголем. По словам сценаристки, в семье Данелии это заболевание передавалось по мужской линии.
«Он пил, он был хроническим алкоголиком. Алкоголизм и семья несовместимы. Он пил, потому что сработал испорченный ген, который передавался по мужской линии. Однажды он мне сказал: “Я алкоголик, и это моя трагедия”»
Также Токарева рассказала о своих отношениях со вдовой режиссера Галиной Юрковой-Данелия. Сценаристка уверена, что между ними нет причин для конфликта, но вдова Данелии ее не любит.
«Она меня не любит. Хотя я ей лично ничего плохого не сделала. У нее нет причин меня не любить. Она меня не любит, потому что он меня всю жизнь любил. У меня с ней не было точек соприкосновения»