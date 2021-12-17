Черникова раскрыла правду о втором сыне

Певица Лариса Черникова в студии программы «Судьба человека» впервые рассказала о своем втором сыне.
«Я впервые об этом говорю. У меня есть второй ребенок. Я родила его от донора, от русского. Нас судьба свела с этим человеком. У нас не было отношений с ним».
Черникова решила, что сыну она расскажет о том, как он появился на свет, когда ребенок вырастет.
«Надеюсь, что он станет хорошим человеком. Если мне встретится хороший мужчина, то я еще рожу», — сказала Лариса Черникова.
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