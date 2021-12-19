СМИ: Лепс подарил жене компанию перед разводом

Популярный певец Григорий Лепс накануне развода отдал жене ювелирную компанию. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Артист является учредителем восьми фирм, связанных с оптикой, ресторанным делом, торговлей продовольствием. Также у певца есть личный продюсерский центр. Среди них есть и компания по производству украшений. 15 декабря Лепс и совладелец Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, так что единственной хозяйкой осталась Анна Шаплыкова. По данным «Комсомольской правды», выручка фирмы за прошлый год составила 18 миллионов рублей.
Впрочем, это не последнее имущество, которое предстоит поделить супругам. Среди совместно нажитой собственности — две квартиры в Москве, два загородных дома, участок земли.
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