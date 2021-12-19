СМИ: Лепс подарил жене компанию перед разводом

Артист является учредителем восьми фирм, связанных с оптикой, ресторанным делом, торговлей продовольствием. Также у певца есть личный продюсерский центр. Среди них есть и компания по производству украшений. 15 декабря Лепс и совладелец Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, так что единственной хозяйкой осталась Анна Шаплыкова. По данным «Комсомольской правды», выручка фирмы за прошлый год составила 18 миллионов рублей.