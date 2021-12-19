Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Арбенина оценила творчество Бузовой

Вокалистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина оценила творчество Ольги Бузовой. Своим мнением о певице она поделилась со «Сберзвуком», пишет StarHit.

Арбенина оценила творчество Бузовой
Фото: РамблерРамблер

По словам Дианы Арбениной, она знает Ольгу Бузову и «прекрасно воспринимает ее творчество». Музыкант видела ее клип:

«Он был очень розовый, одна из последних песен».

Как сообщает издание, Арбенина часто появляется на светских мероприятиях, где присутствуют поп-исполнители:

«Ее нередко можно заметить на мероприятиях, где собираются отечественные знаменитости, и звезда прекрасно себя там чувствует».

В сентябре артистка пожаловалась, что музыкальную сферу заполнили «пустышки», в то время как талантливые и начинающие музыканты на фоне пандемии COVID-19 потеряли шанс стать знаменитыми:

«Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание».

Ранее актерский талант Бузовой оценила Васильева.

Звёзды,Диана Арбенина,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители