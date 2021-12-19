Арбенина оценила творчество Бузовой

Вокалистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина оценила творчество Ольги Бузовой. Своим мнением о певице она поделилась со «Сберзвуком», пишет StarHit.
По словам Дианы Арбениной, она знает Ольгу Бузову и «прекрасно воспринимает ее творчество». Музыкант видела ее клип:
«Он был очень розовый, одна из последних песен».
Как сообщает издание, Арбенина часто появляется на светских мероприятиях, где присутствуют поп-исполнители:
«Ее нередко можно заметить на мероприятиях, где собираются отечественные знаменитости, и звезда прекрасно себя там чувствует».
В сентябре артистка пожаловалась, что музыкальную сферу заполнили «пустышки», в то время как талантливые и начинающие музыканты на фоне пандемии COVID-19 потеряли шанс стать знаменитыми:
«Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание».