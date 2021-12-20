"Двадцать лет в браке. Оп! И развод": Кудрявцева о Лепсе

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о разводе популярного певца Григория Лепса со своей супругой. Пара прожила вместе более 20 лет, но затем они приняли решение разойтись. Реакция многих звезд последовала незамедлительно, озвучить свое мнение решила и Кудрявцева в передаче "Звезды сошлись".
"В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь",
- заявила она, отвечая на замечание Андрея Григорьева-Апполонова, солиста группы "Иванушки International".
"Двадцать лет в браке — это на самом деле, ребята, огромный срок. Другое дело, что замучились уже они, наверное",
- сказал он.
20 декабря начинается бракоразводный процесс Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество.
Ранее стало известно, что Лепс накануне развода отдал жене ювелирную компанию.