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3 часа назад

"Двадцать лет в браке. Оп! И развод": Кудрявцева о Лепсе

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о разводе популярного певца Григория Лепса со своей супругой. Пара прожила вместе более 20 лет, но затем они приняли решение разойтись. Реакция многих звезд последовала незамедлительно, озвучить свое мнение решила и Кудрявцева в передаче "Звезды сошлись".

"Двадцать лет в браке. Оп! И развод": Кудрявцева о Лепсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь",

- заявила она, отвечая на замечание Андрея Григорьева-Апполонова, солиста группы "Иванушки International".

"Двадцать лет в браке — это на самом деле, ребята, огромный срок. Другое дело, что замучились уже они, наверное",

- сказал он.

20 декабря начинается бракоразводный процесс Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество.

Ранее стало известно, что Лепс накануне развода отдал жене ювелирную компанию.

Звёзды,Григорий Лепс,Лера Кудрявцева,
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