Лариса Долина и Валя Карнавал пытались выяснить, кто имеет право выступать на большой сцене и считаться артистом, а кто нет, звезда культового сериала «Секс в большом городе» Крис Нот был обвинен в домогательствах сразу несколькими женщинами: «Рамблер» собрал самые громкие звездные скандалы 2021 года.

Лариса Долина и Валя Карнавал

Скандал разгорелся сразу после выхода на YouTube выпуска шоу «Музыкалити» с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал, в котором представительницы разных поколений слушали современную музыку и оценивали ее. Поводом для разногласий стал взгляд артисток на право выступать на большой сцене. В какой-то момент Долина заявила:

«Мне неинтересно и неприятно. Это для меня просто паноптикум все. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, не попадая ни в одну ноту!»

— заявила она после того, как попросила Валю сделать музыкальную распевку.

«Это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга!» — ответила Карнавал. «Ты ни в одну ноту не попала!» — продолжала Лариса. «Вы можете еще это шесть раз сказать», — парировала Валя. Однако Долина придерживалась своего убеждения: «Либо ты поешь хорошо, либо ты не поешь вовсе».

Звезды и поклонники артисток разбились на два лагеря: одни раскритиковали поведение Ларисы Долиной, отметив, что певицу раздражает тот факт, что ее звездное время уже прошло. Другие же осудили Валю Карнавал за излишнюю самоуверенность и дерзость, подчеркнув, что девушка действительно мало, что знает о музыке, но при этом всячески пытается залезть на сцену.

Что интересно: скандал произошел в апреле 2021, но в течение следующих месяцев и Долина, и Карнавал то и дело пытались всячески уколоть и задеть друг друга.

@larisa.dolina.official, @karna.val

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев

Во время чемпионата Европы по футболу Ольга Бузова стала гостьей телеканала «МАТЧ ТВ». Во время беседы Дмитрий Губерниев задал ей вопрос о футбольных школах. Звезде было сложно что-то сказать без специальной подготовки, поэтому она попыталась уйти от ответа. После чего Губерниев продолжил подкалывать телеведущую, спросив пьет ли Ольга по утрам коньяк? Он повторял вопрос снова и снова, пока Бузова не сорвалась и не расплакалась прямо в студии.

После инцидента поклонники артистки поддержали ее и осудили Дмитрия, другие же пользователи только посмеялись над «глупостью» Ольги, которая не разбирается в футболе, но при этом принимает участие в программах, посвященных спорту. Кстати, в этом скандале Бузову поддержал ее экс-бойфренд Дава Манукян, который написал в Stories: «Мне не все равно на людей, и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок – д**** в прямом эфире до девушки. Жаль вас».

Джоан Роулинг и специальный эпизод «Гарри Поттера»

Еще в 2019 году Джоан Роулинг выступила с публичной поддержкой в адрес женщины, уволенной за высказывания против трансгендеров, после чего подверглась критики в Сети. Через год писательница выступила с еще одним неоднозначным заявлением, написав в Twitter: «Люди, которые менструируют. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жанщины? Жинщины? Жунщины?» После этого разгорелся настоящий скандал, а Роулинг подвергалась травли со стороны активистов, выступающих за права трансгендеров. Не поддержали Джоан в ее убеждениях и звезды поттерианы, заявив, что осуждают Роулинг за подобные высказывания. Из-за этого писательницу и маму «Гарри Поттера» не пригласили на празднование 20-летия с момента выхода первой части культовой франшизы, в честь которого HBO снял специальный эпизод «Возвращение в Хогвартс». Фанаты пришли в негодование, писали в комментариях, мол, никто не стесняется зарабатывать на произведениях, которые написала теперь уже неугодная Джоан Роулинг, и даже запустили хештег в поддержку писательницы.

Трэвис Скотт и фестиваль Astroworld

5 ноября 2021 года на фестивале Astroworld во время концерта Трэвиса Скотта случилась массовая давка, в результате которой погибло 10 человек. Буквально через несколько дней после произошедшего с артистом разорвали контракты компании Dior, Sony и создатели игры Fortnite, а Nike приостановили выпуск новой совместной коллаборации. Хейтеры атаковали не только музыканта, но и его беременную возлюбленную Кайли Дженнер, а также и других членов семейства Кардашьян. Артист долгое время не мог выйти из дома, потому что его окружили активисты, требовавшие привлечь звезду к ответственности и наказать по всей строгости закона. Сможет ли оправиться Трэвис после громкого скандала и снова собирать стадионы по всему миру, неизвестно.

Моргенштерн и премия «МУЗ-ТВ»

Какой рейтинг скандалов без Моргенштерна. В 2021 году рэпер отличился не только лидирующими позициями в топ-чартах и эпатажной свадьбой с возлюбленной Диларой, но и скандалами. Так, в финале премии «МУЗ-ТВ», которая прошла в начале июня, артист взбесился, что награду за победу в номинации «Певец года» вручили Александру Ревве, а не ему. Со сцены он заявил: «Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», — обратился он к ведущему мероприятия Дмитрию Нагиеву. На что тот возразил, заявив, что «они не на сельской дискотеке. Зрительские голоса долго подсчитывались». Однако это не остановило Моргенштерна. «Муз-ТВ, если вы такие честные, почему ваш ведущий получает премию?» — добавил он, заявив Александру Ревве, чтобы тот «подавился своей тарелкой». Правда, Моргенштерн умудрился и этот скандал обернуть в свою пользу, пригласив выступить на своей свадьбе… именно Ревву, и, кажется, на торжестве артистам окончательно удалось зарыть топор войны.

@morgen_shtern, @arthurpirozhkov

Крис Нот и обвинения в домогательствах

В декабре 2021 года почти сразу после премьеры сериала «И просто так» (продолжение культового шоу «Секс в большом городе») экранного Мистера Бига сразу несколько девушек обвинили в изнасиловании. Одно нападение якобы произошло в Лос-Анджелес в 2004 году, второе в Нью-Йорке в 2015-м. Крис Нот отмалчиваться не стал

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался годы, даже десятилетия назад, категорически ложны. Эти встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин».

Однако слова актера не имели никакой силы, и звезду моментально начали отменять. Так, бренд велотренажеров Peloton, который в начале декабря выпустил рекламу с участием Нота, удалил ролик из Сети. После с Крисом Нотом разорвало контракт актерское агентство, которое его представляло, а также еще несколько крупных компаний отказались от сделок со звездой «Секса в большом городе». И это только начало: через несколько дней после первых обвинений и другие девушки нарушили молчание, рассказав о негативном опыте общения с артистом. Кажется, карьере Криса Нота пришел конец, после такого скандала мало кому из звезд удалось бы оправиться.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак

9 октября автомобиль Mercedes S500, в котором ехала Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи, в результате которого погибла Екатерина Тарасова. После аварии на журналистку обрушилась война хейта, пользователи требовали привлечь ведущую к ответственности, обвиняя ее в том, что именно она подгоняла водителя, что неправильно отреагировала на случившееся (не вызвала скорую помощь и не осталась на месте ДТП) и что сбежала с места аварии. Телеведущая в ответ записала видеообращение, в котором озвучила свою версию событий и объяснила свои действия.

«Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло. Я прекрасно понимаю, что это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом».