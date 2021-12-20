Распутина сделала маникюр за 20 тысяч и возмутила россиян

Певица Маша Распутина рассказала, что потратила 20 тысяч рублей на ногти, и была раскритикована в социальных сетях. Артистка приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой.
Ведущая спросила Распутину, сколько она тратит на себя. Певица призналась, что любит тратить деньги, но в последнее время старается экономить. В последний раз она ходила в маникюрный салон и потратила около 20 тысяч рублей.
Российские пользователи возмутились таким заявлением артистки. По их словам, большинство людей в стране получают такую зарплату в месяц:
«Зарплату ей в 12 тысяч — и пусть живет!»; «Люди на 20 тысяч месяц с семьей живут. А здесь маникюр. Молчали бы!»; «У меня пенсия десять тысяч», — написали пользователи в комментариях под видео.