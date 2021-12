Скандалы 2021 года: побег Моргенштерна и голливудский каннибал

Освобождение года (и десятилетия) — Бритни Спирс

Абьюзер года — Арми Хаммер

Помимо Хаммера, в насилии, манипуляциях и даже пытках в 2021-м обвиняли музыканта Мэрилина Мэнсона и актера Шайю ЛаБафа, однако звание «Абьюзера года» безоговорочно уходит Хаммеру. Шок-рокер Мэнсон и так всем своим творчеством демонстрировал склонности к причинению боли и страданий (например, в 2009-м выложил музыкальный клип на песню Running To The Edge Of The World, в котором изображалось насилие по отношению к девушке, похожей на его бывшую возлюбленную актрису Эван Рейчел Вуд; позже именно звезда «Мира Дикого Запада» стала первой жертвой Мэнсона, публично обвинившей его в психологическом и физическом насилии). Ну а ЛаБафа репутация главного безумца Голливуда преследовала задолго до того, как певица FKA twigs рассказала, как он убивал бродячих собак для подготовки к очередным съемкам (к слову, из-за разнообразных выходок Шайю лишили роли в фильме «Назови меня своим именем», в котором он должен был сыграть вместе с Тимоти Шаламе, взяв вместо него Хаммера — вот уж действительно, нарочно не придумаешь). Случай же Арми, идеального голубоглазого красавца и любимца публики, имеющего, помимо прочего, аристократическое происхождение (причем российское), явно отдает вайбами кровавой графини Батори.