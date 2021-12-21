Скандалы 2021 года: побег Моргенштерна и голливудский каннибал

2021 год принес нам две главные новости, как заведено, — плохую и хорошую. Первая заключалась в том, что пандемия коронавируса на нашей планете, кажется, протянется еще долго, а вторая — что люди к ней худо-бедно привыкли и начали потихоньку просыпаться от самоизоляционной спячки. Заметно это и по состоянию мировой культуры, разродившейся в 2021-м массой неожиданных возвращений, громких релизов и, конечно же, скандалов. Важные вехи, острые конфликты и главные зашквары года, — в материале «Ленты.ру».

Освобождение года (и десятилетия) — Бритни Спирс

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В ноябре в США наконец-то была прекращена судебная опека над поп-певицей Бритни Спирс — артистка на протяжении 13 лет находилась на попечении сперва своего отца Джеймса Спирса, а затем — назначенных судом опекунов. При этом Бритни вела активную гастрольную деятельность, зарабатывала миллионы, но не имела права распоряжаться ни своими финансами, ни имуществом, ни даже личной жизнью — к примеру, она не могла выйти замуж и родить ребенка, о чем долгое время мечтала.

Процесс вызволения звезды из заключения получил широкую публичную огласку во многом благодаря поклонникам Спирс, организовавшим движение Free Britney («Освободите Бритни!»). Любопытно, что зародилось это движение благодаря фанатам-конспирологам, убежденным, что поп-исполнительница, соцсети которой контролировали опекуны, оставляла тайные послания с просьбами о помощи — посредством подмигиваний и выбора одежды определенных цветов. Летом выяснилось, что Спирс действительно жаждет выйти из-под опеки — она впервые публично выступила в суде с требованием избавить ее от принудительного контроля, пожаловавшись, что не владеет собственной жизнью и желает вернуть свои права.

Я не должна находиться под опекой, если могу работать и могу зарабатывать деньги для других людей [...] Я позволяю другим контролировать то, что я делаю. Хватит! Это бессмыслица какая-то

В ходе новых судебных разбирательств выяснилось, что певице давали мощный седативный препарат литий (позже бывший телохранитель звезды рассказал о целом коктейле сильнодействующих лекарств), находясь под воздействием которого, она даже не могла поддержать беседу. Также ее отправляли на терапию в рехаб, где артистку регулярно поджидали папарацци (несмотря на просьбы Спирс организовать лечение на дому) и пытались исцелить при помощи христианства, заставляя читать религиозную литературу.

@britneyspears

В России победу в этой номинации следовало бы отдать рэперу Yung Trappa, в феврале вышедшему из тюрьмы после 5,5 года заключения за распространение наркотиков. Возвращение хип-хоп-исполнителя прошло с шумом и помпой: он успел раздать серию интервью, записать два совместных трека с рэпером Моргенштерном, за пропаганду наркотиков в которых последнего оштрафовали, выпустить полноценный альбом Forever, попасть в ДТП и лишиться зубов. Только вот в ноябре в отношении Yung Trappa возбудили два уголовных дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера — потерпевшими оказались 18-летняя студентка и ее подруга. Артиста арестовали и заключили под стражу, он ожидает очередного суда.

Абьюзер года — Арми Хаммер

В 2021 году война с токсичными знаменитостями слегка поутихла, однако несколько громких скандалов все же произошли. Самым неожиданным для публики открытием, вероятно, стали каннибальские пристрастия голливудского актера Арми Хаммера — звезда «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» не просто признавался в желании выпить кровь своей сексуальной партнерши и подержать в ладонях ее еще бьющееся сердце, но даже прибегал к насилию. Бывшая возлюбленная Хаммера, модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он клеймил ее, вырезав ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер многократно просил ее удалить ребра, чтобы он смог их закоптить, приготовить и съесть. Также артиста обвинили в избиении и изнасиловании 20-летней девушки.

Помимо Хаммера, в насилии, манипуляциях и даже пытках в 2021-м обвиняли музыканта Мэрилина Мэнсона и актера Шайю ЛаБафа, однако звание «Абьюзера года» безоговорочно уходит Хаммеру. Шок-рокер Мэнсон и так всем своим творчеством демонстрировал склонности к причинению боли и страданий (например, в 2009-м выложил музыкальный клип на песню Running To The Edge Of The World, в котором изображалось насилие по отношению к девушке, похожей на его бывшую возлюбленную актрису Эван Рейчел Вуд; позже именно звезда «Мира Дикого Запада» стала первой жертвой Мэнсона, публично обвинившей его в психологическом и физическом насилии). Ну а ЛаБафа репутация главного безумца Голливуда преследовала задолго до того, как певица FKA twigs рассказала, как он убивал бродячих собак для подготовки к очередным съемкам (к слову, из-за разнообразных выходок Шайю лишили роли в фильме «Назови меня своим именем», в котором он должен был сыграть вместе с Тимоти Шаламе, взяв вместо него Хаммера — вот уж действительно, нарочно не придумаешь). Случай же Арми, идеального голубоглазого красавца и любимца публики, имеющего, помимо прочего, аристократическое происхождение (причем российское), явно отдает вайбами кровавой графини Батори.

Русский года — Тилль Линдеманн

В марте многих россиян сильно возмутило, что певицу Манижу Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина») выбрали представлять Россию на «Евровидении». В Instagram Манижи появились многочисленные комментарии с требованиями отказаться от выступления на конкурсе, российские интернет-пользователи массово обругали песню исполнительницы, пообещали, что она не пройдет дальше полуфинала «Евровидения», а также выразили возмущение тем, что страну на музыкальном соревновании будет представлять уроженка Таджикистана (которая при этом всю жизнь прожила в России). На певицу посыпались угрозы и оскорбления, а выбор россиян также раскритиковали некоторые СМИ и даже политики.

В то же время немца Тилля Линдеманна, лидера группы Rammstein, страна приняла с распростертыми объятиями, стоило ему только обрусеть — начать петь на русском языке военные песни, выступить в Москве на Красной площади под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России, да и вообще, кажется, органично влиться в жизнь российской эстрадной элиты. Настолько органично, что, как и большинство отечественных звезд, немец быстро растерял свой нонконформистский запал. Артист, например, отказался хоть как-то реагировать на явно политически мотивированное преследование россиянина, которого приговорили к 2,5 года колонии общего режима — за репост трека Rammstein Pussy, добавленного им во «ВКонтакте» семь лет назад. Что ж, Линдеманн пел про тесные любовные отношения с Москвой еще в песне 2004 года; и, по-видимому, в 2021-м с российской столицей у рокера наконец эти отношения сложились — неожиданностью оказалось лишь то, кто кого в них ублажает.

Разрыв года — Кимйе

Начало года ознаменовалось грустной новостью — одна из самых ярких селебрити-пар современности объявила о разводе. После девяти лет отношений и шести лет в браке Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались и разъехались на фоне громкой и скандальной президентской кампании хип-хоп-артиста, из политической комедии переросшей в личную драму. Уэст в своих импровизированных предвыборных речах раскрыл публике серию экстремально личных деталей их совместной жизни (о том, что убеждал ее сделать аборт; о тщетных попытках Ким поправить его психическое здоровье), а потом и вовсе признался в желании развестись. Впрочем, многочисленные источники называли самые разные «настоящие» причины развода — от давнего высказывания рэпера о том, что рабство это личный выбор, до измен со стороны Уэста. При этом пара явно сохранила дружеские отношения — Ким, к примеру, даже поучаствовала в одной из презентаций долгожданного альбома Уэста Donda, выйдя на сцену в белом свадебном платье во время финальной песни шоу No Child Left Behind.

Так или иначе к концу осени Уэст неожиданно спохватился и заявил о планах вернуть жену. Заявил в привычной для себя экстравагантной манере — во время мессы в одной из церквей Лос-Анджелеса, сказав, что воссоединения Кимйе (Ким и Йе — хип-хоп-артист недавно официально сменил имя и избавился от фамилии) хочет сам господь.

Я пытаюсь выразить это наиболее здраво — я должен вернуться домой. Потому что если враг может разделить Кимйе, то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда бог воссоединит Кимйе, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму

Позже Уэст вновь сообщил о своих намерениях во время совместного благотворительного концерта с Дрейком, который прошел в Лос-Анджелесе. Тот факт, что бывшая супруга уже завязала отношения со звездой Saturday Night Live Питом Дэвидсоном, кажется, его мало волнует.

Камбэк года — Оксимирон

Забудьте про Donda Уэста, возвращение Земфиры и реюнион группы ABBA, ведь самый хитрый, полный инфошума, манипуляций и даже скандалов музыкальный камбэк года получился у российского рэпера Мирона Федорова, известного как Оксимирон. В ноябре на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону появились баннеры с фразой «Когда альбом» (именно ей фанаты на протяжении многих лет донимали Мирона в соцсетях). Сам же Окси неожиданно выпустил десятиминутный клип на песню «Кто убил Марка?» — еще и начинавшийся со снятых десять лет назад кадров, на которых Федорова физически и вербально унижает рэпер Рома Жиган. Релиз оказался невероятно грамотным маркетинговым ходом — об Оксимироне загудел буквально весь интернет, фанаты атаковали соцсети Жигана, а клип обогнал по просмотрам выпущенное днем ранее видео Моргенштерна. После этого вышли еще несколько клипов, сопровождавшихся обложкой, как предположили фанаты, первого за шесть лет альбома Мирона; однако релиз оказался микстейпом из уже выпущенных треков (и пары сомнительных новых песен), что поклонников невероятно расстроило. Попутно Федоров попал в скандал — его бывшая девушка и экс-менеджер Вера Маркович обвинила артиста в лицемерии, заявив, что тот «взял ответственность за нее в пятнадцатилетнем возрасте», чтобы опекать, но затем «переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что их связывает только работа». Мирон принес Маркович публичные извинения, а девушка позже сказала, что их отношения начались, когда ей исполнилось 16 лет.

Альбом Оксимирон все-таки выпустил — через полмесяца после релиза микстейпа. Пластинка «Красота и Уродство» не сильно отличалась по стилю от прежнего творчества Федорова, всегда любившего как отсылать слушателя к древним мифам и фэнтези, так и прибегать к языколомательным аллитерациям и странным ассоциативным рядам. Тем не менее во многих треках артист явно потерялся в многочисленных смыслах; к примеру, в треке «Окно в Париж» сообщил, что «***** [трахнул или убил] Фрекен Бок, ведь за спиной пропеллер», а в песне «Нон-фикшн» объявил, что «ASMR ведет к ПТСР, как BDSM» — и таких странных и при ближайшем рассмотрении бессмысленных строчек в «Красоте и Уродстве» просто навалом. Впрочем, уверены, что поклонники музыканта рано или поздно расшифруют смысл самых сложных метафор Окси. По крайней мере, времени до выхода следующего альбома, учитывая снижающуюся в прогрессии скорость их выпуска, у них явно будет предостаточно.

Эмиграция года — Моргенштерн

Одной из самых важных новостей в отечественной музыкальной сфере стал неожиданный побег из России рэпера Алишера Моргенштерна. Артист решил эмигрировать из страны на фоне серии нападок со стороны представителей власти и околокремлевских общественных организаций. После того как хип-хоп-исполнителя оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях, высказаться о Моргенштерне посчитала нужным чуть ли не каждая мало-мальски публичная персона, а слова рэпера как в треках, так и в публичном пространстве, стали изучаться под лупой. Депутаты, чиновники и общественные деятели требовали проверить клипы хип-хоп-звезды на экстремизм, обвиняли его в оскорблении чувств верующих и ветеранов, полиция отправляла его треки на экспертизы, но с самым ярким заявлением в адрес рэпера выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, обвинивший артиста в торговле наркотиками в соцсетях.

@morgen_shtern

Через два дня после этого выступления Моргенштерн выехал в Белоруссию на частное мероприятие, а позже отправился в Дубай и отменил российские концерты. Свои действия хип-хоп-артист объяснил в песне «Домой», снятой уже в ОАЭ: сказал, что пока не планирует возвращаться в Россию, но когда-нибудь хотел бы, ответил на обвинения в торговле запрещенными веществами фразой «Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», а также призвал многочисленных критиков его творчества показать ему, «где правила и что правильно».