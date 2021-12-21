«Певца просто сломали»: почему Лепс согласился на условия экс-жены

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора»,