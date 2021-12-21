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1 час назад

«Певца просто сломали»: почему Лепс согласился на условия экс-жены

Накануне стало известно о том, что Григорий Лепс официально расторг отношения с Анной Шаплыковой. Развод оформили всего за сутки. Своим мнением на этот счет поделился адвокат Андрей Алешкин.

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора»,

— объяснил юрист.

Алешкин также подчеркнул, что в последнее время Лепс прибывает в тяжелом психоэмоциональном состоянии. всему виной, по мнению адвоката, депрессия или запой.

«Певца просто сломали. Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на ее условия»,

— высказался Андрей.

Сам Григорий отметил, что у него после развода осталось «хорошее семейное положение».

«Статус «свободен» у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я — артист, а артист свободен сам по себе»,

— резюмировал исполнитель в беседе с «Комсомольской правдой».

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Звёзды,Видео,Андрей Алешкин,Григорий Лепс,Комсомольская правда,
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