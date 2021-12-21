Кто больше всех зарабатывает на новогодних корпоративах

Больше всех на новогодних корпоративах заработают Светлана Лобода и Григорий Лепс, которые выступят в концертном зале в Барвихе. Исследование о гонорарах российских звезд провела Teleprogramma.pro.

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Цена на места колеблется от 80 до 400 тысяч рублей в зависимости от близости к сцене. Гонорар Лободы и Лепса составит 10–15 миллионов рублей.

«Середнячками» в российском шоу-бизнесе считаются гонорары размером от четырех до шести миллионов рублей. Такую сумму за выступление на Новый год получат Дима Билан, группа Little Big, «Руки Вверх!», Zivert, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Любовь Успенская.