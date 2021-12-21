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1 час назад

Кто больше всех зарабатывает на новогодних корпоративах

Больше всех на новогодних корпоративах заработают Светлана Лобода и Григорий Лепс, которые выступят в концертном зале в Барвихе. Исследование о гонорарах российских звезд провела Teleprogramma.pro.

Кто больше всех зарабатывает на новогодних корпоративах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена на места колеблется от 80 до 400 тысяч рублей в зависимости от близости к сцене. Гонорар Лободы и Лепса составит 10–15 миллионов рублей.

Другие артисты, хоть и менее, но тоже востребованы в новогоднюю ночь. Так, гонорары Стаса Михайлова, Басты, Полины Гагариной, Николая Баскова, Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Филиппа Киркорова составят семь–девять миллионов рублей.

«Середнячками» в российском шоу-бизнесе считаются гонорары размером от четырех до шести миллионов рублей. Такую сумму за выступление на Новый год получат Дима Билан, группа Little Big, «Руки Вверх!», Zivert, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Любовь Успенская.

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Звёзды,Любовь Успенская,Стас Михайлов,Светлана Лобода,Александр Ревва,Валерий Меладзе,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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