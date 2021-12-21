Обнародован райдер «Иванушек» за выступление в Дубае

Организатор гала-вечере Big Art Festival в Дубае Максим Берин раскрыл требования в райдере «Иванушек International» за новогоднее выступление. Подробностями он поделился в интервью для Starhit.
«Ребята прислали райдер, мы все подтвердили. Правда, в этот раз бытовая часть немного отличалась от стандартов. Так как все-таки большой праздник, директор “Иванушек” попросил организовать им перед выступлением столик прямо в зале»,
— рассказал организатор, добавив, что по ряду причин в этом группе пришлось отказать.
Вместо этого промоутеры фестиваля предложили «Иванушкам» проживание в пятизвездочном отеле Raffles The Palm Dubai. Участники группы смогут остановиться в отеле на несколько дней со своими семьями. В целом, бытовой райдер группы составит около 20 тысяч евро.
Также Берин уточнил, что музыкальная группа разделит сцену с Веркой Сердючкой. По словам организатора, гонорары артистов вернулись на допандемийный уровень.
«Когда был самый пик ковида, первый эшелон чуть подвинулся — снизил расценки буквально на десять процентов. В этом году уровень цен декабря 2019-го. Кассовых историй стало гораздо меньше, чем раньше, а корпоративы требуют энергии, сил и времени не в такой степени»,
— отметил Берин.
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