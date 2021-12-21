Обнародован райдер «Иванушек» за выступление в Дубае

«Когда был самый пик ковида, первый эшелон чуть подвинулся — снизил расценки буквально на десять процентов. В этом году уровень цен декабря 2019-го. Кассовых историй стало гораздо меньше, чем раньше, а корпоративы требуют энергии, сил и времени не в такой степени»,