Пресняков рассказал, на какую сумму жил во время учебы

Музыкант Никита Пресняков рассказал о своем опыте учебы в Нью-Йорке. По словам звезды, ему там пришлось непросто. Об этом он сообщил в эфире шоу “Лучше — правду!” на YouTube.

Фото: @npresnyakov @npresnyakov

Пресняков рассказал, что сам зарабатывает деньги еще со студенческих времен. Ему пришлось пойти на это, так как родители присылали ему 200 долларов в месяц во время учебы в Нью-Йорке. Для американского города этого оказалось мало.

“Как минимум у тебя проездной будет стоить немало. В метро зашел — три доллара. Можно съесть фастфуд — это пять долларов. Какая-нибудь китайская лапша — это 7–11 баксов”

Сын Орбакайте и Преснякова рассказал, как в один момент ему пришлось подбирать монеты у общежития и существовать на маленькие деньги.

“Была ситуация, когда что-то случилось с банком. Деньги от родителей не пришли, а я тогда копил и взял себе синтезатор. Первые два дня я ходил около общежития и искал четвертаки. В пять утра шел в ресторан быстрого питания и брал за доллар комбо-обед”