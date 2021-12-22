Звезды с дурными привычками

Даже у звезд есть свои странности. Некоторые селебрити даже открыто говорят о них, не стесняясь осуждения со стороны общественности. О том, кто из звезд всего лишь кажется безупречным, а кто — не стыдится своих недостатков, рассказываем в нашем новом материале.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Джессика Симпсон не чистит зубы

Глядя на белоснежную улыбку Джессики Симпсон, трудно поверить в то, что она чистит зубы всего лишь три раза в неделю. При этом звезда ежедневно пользуется зубными нитями и жидкостью для полоскания полости рта, но от пасты с щеткой она наотрез отказывается. Вместо них Симпсон протирает свои зубы футболкой. К слову, певица совсем этого не стесняется и с гордостью рассказывает публике о том, что у нее всегда свежее дыхание.

Камерон Диаз не пользуется дезодорантом

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У актрисы много странностей. Одна из самых неприятных — полный отказ от дезодоранта. Камерон считает, что данные средства защиты от пота вредные и забивают поры. Отчасти звезда Голливуда права, но дерматологи давно рекомендуют присмотреться к дезодорантам-кристаллам с минералами в составе. Однако Камерон придерживается своего мнения уже 20 лет и призывает всех отказаться от антиперспирантов. Актриса советует брить подмышки и мыться каждый день — тогда никакого запаха не будет.

Правда, с этим совсем не вяжется вторая странная привычка Диаз. Оказывается, актриса сразу дезинфицирует или моет руки, если она прикоснулась к двери. Все дело в том, что Камерон с юности страдает от обсессивно-компульсивного расстройства и помешана на чистоте. Поэтому после каждого соприкосновения с поверхностью звезда в панике старается отмыть свои руки от микробов и грязи.

Сара Джессика Паркер кусает щеки изнутри

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Звезда культового сериала «Секса в большом городе» не может отказаться от привычки кусать щеки изнутри. Несмотря на то, что она это делает вплоть до болезненных ощущений, звезда не может остановиться. По сей день Паркер не может даже нормально поесть, так как стенки слизистой рта искусаны до крови.

Бритни Спирс грызет ногти

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В 2007 году певица пережила самые тяжелые моменты в своей жизни. Непростой развод, алкогольная и наркотическая зависимость — все это привело к тому, что Бритни Спирс грызет свои ногти до крови. Поп-дива признается, что это единственное средство, которое помогает справиться к душевными переживаниями. Спирс много раз давала себе обещание перестать это делать, но, увы, — все тщетно.

Оливия Манн вырывает брови и ресницы

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Вырвать себе брови и ресницы... Жутко представить! А вот у актрисы Оливии Манн данная привычка переросла в болезнь, которая называется трихотилломанией. Звезда периодически испытывает приступы неконтролируемой тревоги и на фоне чего начинает вырывать свои ресницы и брови. При этом она не испытывает никакой боли, а наоборот — успокаивается и приводит свои мысли в порядок. Из-за этого Оливия вынуждена носить в своей косметичке несколько комплектов накладных ресниц.

Джулия Робертс редко моется

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