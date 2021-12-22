Дочь Голуб раскрыла обстоятельства смерти актрисы

"Какое-то спокойствие у нее было. В преддверии ухода человека он что-то считывает и чувствует. Потом мы пошли вместе на спектакль. После она вызвала своего знакомого водителя. Он ее на съемки часто подвозил. Она к каждому подошла на том спектакле"