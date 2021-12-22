Дочь Голуб раскрыла обстоятельства смерти актрисы

Дочь актрисы Ольги Голуб вспомнила, как узнала о смерти матери. Об этом Анастасия рассказала в студии программы "Судьба человека".
По мнению дочери, актриса предчувствовала свой уход. Накануне актриса вернулась из поездки во Францию, а потом пошла со своей дочерью на спектакль.
"Какое-то спокойствие у нее было. В преддверии ухода человека он что-то считывает и чувствует. Потом мы пошли вместе на спектакль. После она вызвала своего знакомого водителя. Он ее на съемки часто подвозил. Она к каждому подошла на том спектакле"
Также она рассказала, как узнала о трагическом событии. Девушка была в парикмахерской и готовилась к важному мероприятию, а потом подняла телефон и увидела кучу пропущенных звонков.
"Смотрю и понимаю, что произошло что-то чудовищное. Я поднимаю трубку и слышу то, что слышу. Моя жизнь в тот момент изменилась"
Марина Голуб погибла в 2012 году в ДТП. Заслуженная артистка ушла из жизни в возрасте 54 лет.