«Нанесла ему огромный ущерб»: Айза принесла публичные извинения

"Каждое мое расставание сопровождалось сумасшедший бранью в социальных сетях. Три главных мужчин в моей жизни пострадали от моей ярости. И совершенно неважно, какие у нас были отношения, ведь если ты хоть раз сказал, что любишь и в ответ тебе признались в любви это уже достойно уважения и теплой памяти" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)