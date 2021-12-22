«Нанесла ему огромный ущерб»: Айза принесла публичные извинения

Айза решила извиниться перед своими бывшими возлюбленными. Звезда рассказала, что ходит на психотерапию, поэтому вместо итогов года решила завершить то, что давно хотела. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
Свое послание она посвятила трем мужчинам, с которыми состояла в отношениях: Алексею Долматову (Guf), Олегу Майями и Дмитрию Анохину.
"Каждое мое расставание сопровождалось сумасшедший бранью в социальных сетях. Три главных мужчин в моей жизни пострадали от моей ярости. И совершенно неважно, какие у нас были отношения, ведь если ты хоть раз сказал, что любишь и в ответ тебе признались в любви это уже достойно уважения и теплой памяти" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)
Она рассказала, что лично извинилась перед Олегом Майями, потому что после расставания "нанесла ему огромный ущерб". Стоит отметить, что именно этому мужчине она посвятила большую часть своих слов.
"Многое из его поведение было вызванно лишь моей провокацией и я хочу это сказать тут… тут, где я растоптала его сердце одним постом.. а вы мне в этом помогли. Прости меня, Олег. Ты заслуживаешь лучшего. Ты умеешь любить"
Также она затронула своего бывшего супруга, которого пыталась вернуть с помощью социальных сетей. Она пожелала ему удачи с новой возлюбленной.
Ранее на домогательства Айзы пожаловался рэпер Птаха.