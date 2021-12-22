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1 час назад

Звезда 80-х рассказала о жизни в "пролетарском" районе Петербурга

Певица, звезда 1980-х годов Ирина Понаровская рассказала, что сейчас живет в обычном районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Звезда 80-х рассказала о жизни в "пролетарском" районе Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Квартира артистки находится в Кировском районе города. При этом Понаровская считает его «немного пролетарским». Рядом есть парк, в котором она гуляет с собакой.

Недавно певица купила квартиру с видом на Финский залив. Пока там идет ремонт, но в будущем Понаровская планирует туда переехать.

«Счастье, что на сегодняшний день я делаю то, что мне нравится. И в плане своей профессии, и в бытовом смысле. Я с удовольствием хожу в театр, путешествую за рулем своего автомобиля по интересным местам, читаю книги, перезваниваюсь с друзьями. Это мой город, моя родная сторона. Мне очень тепло здесь, у меня здесь друзья и хорошая жизнь», — сказала артистка.

В марте этого года Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Певица потребовала выполнить перерасчет, потому что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии.

Ранее Пресняков рассказал, на какую сумму жил во время учебы.

Звёзды,Ирина Понаровская,Пенсионный фонд РФ,
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