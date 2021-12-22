Звезда 80-х рассказала о жизни в "пролетарском" районе Петербурга

Певица, звезда 1980-х годов Ирина Понаровская рассказала, что сейчас живет в обычном районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Квартира артистки находится в Кировском районе города. При этом Понаровская считает его «немного пролетарским». Рядом есть парк, в котором она гуляет с собакой.
Недавно певица купила квартиру с видом на Финский залив. Пока там идет ремонт, но в будущем Понаровская планирует туда переехать.
«Счастье, что на сегодняшний день я делаю то, что мне нравится. И в плане своей профессии, и в бытовом смысле. Я с удовольствием хожу в театр, путешествую за рулем своего автомобиля по интересным местам, читаю книги, перезваниваюсь с друзьями. Это мой город, моя родная сторона. Мне очень тепло здесь, у меня здесь друзья и хорошая жизнь», — сказала артистка.
В марте этого года Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Певица потребовала выполнить перерасчет, потому что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии.