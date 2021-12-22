Звезда 80-х рассказала о жизни в "пролетарском" районе Петербурга

«Счастье, что на сегодняшний день я делаю то, что мне нравится. И в плане своей профессии, и в бытовом смысле. Я с удовольствием хожу в театр, путешествую за рулем своего автомобиля по интересным местам, читаю книги, перезваниваюсь с друзьями. Это мой город, моя родная сторона. Мне очень тепло здесь, у меня здесь друзья и хорошая жизнь», — сказала артистка.