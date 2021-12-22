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1 час назад

Галкин рассказал о позорном случае с Басковым

Телеведущий и юморист Максим Галкин рассказал о стыдной ситуации, в которую попал певец Николай Басков на встрече с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом. Историей артист поделился на шоу YouTube-шоу «Я себя знаю!»

Галкин рассказал об опозорившем Баскова случае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Затлерс позвал Галкина и других российских звезд на завтрак в свою резиденцию.

«Мы общаемся, через полчаса заходит Басков, который опоздал. Он всю ночь гулял, веселился, пел на столах (это отдельная история). Такое ощущение, что он просто вообще не спал», — рассказал юморист.

Басков принес в подарок бутылку водки в коробке в виде «советского снаряда с красной звездой».

«Если выбирать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии», — пошутил телеведущий.

Певец подошел к бывшему президенту Латвии и положил подарок ему на плечо. Коробка открылась, из нее выпала банка с огурцами и разбилась о стул Затлерса.

«Весь этот рассол с укропом, с огурцами, — все выливается на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле», — вспомнил Галкин.

Как рассказал артист, Басков покраснел от стыда и пытался сдержать смех:

«Он смотрит на меня, а я понимаю по его взгляду, что он уже видит, как я буду это рассказывать».

Напряженную обстановку разрядил Лев Лещенко:

«Ну что, может быть, водочки тогда? Жалко, закуска погибла», — сказал певец.

Ранее Басков рассказал, что пытался найти любовь на сайтах знакомств.

Звёзды,Валдис Затлерс,Максим Галкин,Лев Лещенко,Николай Басков,
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