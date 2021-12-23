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3 часа назад

55-летняя голливудская актриса снялась в образе Клеопатры без белья

Голливудская актриса Холли Берри снялась в откровенном образе Клеопатры и взволновала поклонников. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

55-летняя Холли Берри снялась в образе Клеопатры без белья
Фото:  @halleberry @halleberry

На размещенном в сети снимке 55-летняя знаменитость позирует в золотистом платье в пол, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре, а также накидке из ткани похожего оттенка. При этом видно, что на ней отсутствует нижнее белье. Берри надела темный парик в виде стрижки каре, подчеркнула глаза черными стрелками и дополнила свой образ золотистыми браслетами.

@halleberry

Публикация набрала почти 150 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вот как должна выглядеть египетская королева!», «Лучшая Клеопатра всех времен! Выглядишь невероятно», «Сногсшибательна!», «Холли, ты чертовски хороша!», «Очень горячо», — высказывались они.

В сентябре Холли Берри пришла на церемонию открытия музея в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Звезду запечатлели вместе с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом. На размещенных кадрах Берри позирует в коротком платье черного цвета, с рукавами-фонариками и глубоким декольте.

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