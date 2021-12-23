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2 часа назад

Бывшая жена лидера Little Big снялась топлес для обложки Playboy

Бывшая жена лидера группы Little Big Ильи Прусикина, рэп-исполнительница и блогер Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, снялась полуобнаженной для обложки журнала Playboy. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

Бывшая жена лидера Little Big снялась топлес для Playboy
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На первом варианте обложки знаменитость запечатлена полулежа топлес в темно-серых трусах, при этом оголенную грудь она прикрывает рукой. Ее волосы распущены, а на глаза нанесен макияж в стиле smoky eyes. На другом варианте Смелая позирует в бежевом комплекте нижнего белья, верхняя часть которого выполнена в виде корсетного бра без чашек. Исполнительница опубликовала эти фото в честь своего дня рождения: 21 декабря ей исполнилось 30 лет.

Публикация набрала больше 70 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Офигеть, какая ты красивая», «30? Да ты гонишь, тебе 20», «Потрясающая», «Жару задала!», «Какие фото горячие, вы просто красотка!», «Женщина, вы шикарны!» — восхищались они.

Прусикин и Смелая объявили о разводе в августе 2020 года. Они записали совместное обращение, в котором объяснили причины расставания. По словам артистов, у них появилось много взаимных претензий, и они не смогли уживаться друг с другом. Tatarka также назвала сохранение семьи ради ребенка «чистейшим эгоизмом».

Звёзды,Илья Прусикин,Ирина Смелая,
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