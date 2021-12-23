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42 минуты назад

Салтыкова раскрыла секрет своей молодости без пластики

Певица и актриса Ирина Салтыкова ответила на вопрос о своей внешности. Звезда стала гостьей видеоинтервью для журнала Super.ru. Салтыкова рассказала, как ей удается безупречно выглядеть на протяжении многих лет, не прибегая к помощи пластических хирургов.

Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ирина рассказала о своем способе оставаться молодой как можно дольше и отметила, что никакого секрета нет - попробовать может каждый.

"Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, ни на кого не злиться. И третье — уверенность в себе. А может, и выпить, но разово!".

Также она отметила, что не курит и не позволяет себе много выпивать. Кроме того, Салтыкова уверена, что огромную роль в данном вопросе играет генетика.

"Я от природы не люблю жирное, хотя эклеры люблю и буду есть каждый день. Я себе ни в чем не отказываю, но во всем нужна мера. Главное — хороший обмен веществ".

Ранее "Рамблер" писал, что Ирина Салтыкова ответила на несколько вопросов о бывшем муже.

Звёзды,Ирина Салтыкова,
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