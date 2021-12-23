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1 час назад

Волочкова рассказала о махинациях Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего судебного разбирательства с администрацией Большого тетра, в котором проработала долгое время. На своей странице в Instagram артистка поделилась поделилась подробностями расследования прокуратуры в отношении Большого театра.

Волочкова рассказала о махинациях Большого театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прокуратура и полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи!"

– рассказала Волочкова в своем микроблоге.

Анастасия также добавила, что из-за администрации Большого театра она не может получить пенсию:

"Я не могу пенсию получить в любимой мною стране России, которой я верой и правдой прослужила своим творчеством и служу, объединяя детей музыкой и танцем и своим именем. Так эти товарищи уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд!"

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Звёзды,Анастасия Волочкова,Генпрокуратура РФ,
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