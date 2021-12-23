Волочкова рассказала о махинациях Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего судебного разбирательства с администрацией Большого тетра, в котором проработала долгое время. На своей странице в Instagram артистка поделилась поделилась подробностями расследования прокуратуры в отношении Большого театра.
"Прокуратура и полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи!"
– рассказала Волочкова в своем микроблоге.
Анастасия также добавила, что из-за администрации Большого театра она не может получить пенсию:
"Я не могу пенсию получить в любимой мною стране России, которой я верой и правдой прослужила своим творчеством и служу, объединяя детей музыкой и танцем и своим именем. Так эти товарищи уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд!"
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