Винтаж и портрет Пугачевой: Ивлеева показала новую квартиру в Москве

Настя Ивлеева провела румтур по своей новой квартире в Москве за несколько десятков миллионов рублей. Дизайн выполнен в минималистическом стиле, а в комнатах расставлены дорогие дизайнерские предметы интерьера. В самом начале влога звезда пригласила операторов (а заодно и всех зрителей) в гостиную и показала коллекцию модных журналов. Самым ценным экземпляром она считает выпуск Vogue 1999 года с Аллой Пугачевой на обложке.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

Кадр из видео Насти Ивлеевой на YouTube

В квартире Ивлеевой есть отдельная комната с проектором, который звезда использует в качестве виртуального камина. По ее словам, она специально не стала покупать телевизоры, потому что их у нее предостаточно в загородном доме. Похвасталась Настя и гардеробной, правда, призналась, что на даче у нее хранится гораздо больше вещей.

@_agentgirl_

Звезда приоткрыла и еще одну тайну: так, она показала, где хранит украшения и продемонстрировала зеленый крестик, который ей подарили Алла Пугачева и Максим Галкин на день рождения. Это еще не все: блогер достала из недр ящиков еще один небольшой футляр для украшений: «Здесь у меня заветная коробочка. В ней хранятся мои обручальное и помолвочное колечки».

Во влоге Ивлеева также рассказала, что особенно гордится елкой, которая стоит у нее в новой квартире (она-то и вдохновила блогера провести экскурсию по дому):

«Мне кажется, у меня самая красивая елка в России. Ну, я хочу так думать! У меня тут есть такой новогодний уголок, мягкий просторный диван, декорированный праздничными подушками, звездочками. В этом месте очень люблю читать книги. Вот сижу, читаю и смотрю на елку. Кстати, в последние дни только так и делаю. Ляпота!»