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1 час назад

Кожевникова впервые рассказала о своей депрессии

Прошедшим летом актриса Мария Кожевникова встревожила поклонников проблемами со здоровьем, но на тот момент не захотела детально объяснять, в чем было дело. Теперь же она решилась подробно рассказать о том, с чем ей пришлось столкнуться.

Кожевникова впервые рассказала о своей болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кожевникова стала гостьей Youtube-шоу "Я — мама", в ходе интервью она рассказала о своем состоянии в тот период.

Несколько лет назад актриса впервые столкнулась с депрессией. Ее ничего не радовало и со временем состояние прогрессировало. Мария перестала выходить в свет и больше не хотела заниматься карьерой.

"Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было — ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу, и к психосоматике обращалась",

- отметила она.

"Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии",

- призналась актриса.

Ранее мы писали, что психиатр раскрыл главные причины депрессии.

Звёзды,Мария Кожевникова,
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