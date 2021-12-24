Кожевникова впервые рассказала о своей болезни

"Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии",