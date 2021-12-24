Кожевникова впервые рассказала о своей болезни

Прошедшим летом актриса Мария Кожевникова встревожила поклонников проблемами со здоровьем, но на тот момент не захотела детально объяснять, в чем было дело. Теперь же она решилась подробно рассказать о том, с чем ей пришлось столкнуться.
Кожевникова стала гостьей Youtube-шоу "Я — мама", в ходе интервью она рассказала о своем состоянии в тот период.
Несколько лет назад актриса впервые столкнулась с депрессией. Ее ничего не радовало и со временем состояние прогрессировало. Мария перестала выходить в свет и больше не хотела заниматься карьерой.
"Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было — ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу, и к психосоматике обращалась",
- отметила она.
"Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии",
- призналась актриса.
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