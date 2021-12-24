Крючкова: "У меня парализовало одну сторону лица"

"Я перенесла тяжелый коронавирус. И у меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву «п». Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили".