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36 минут назад

Светлана Крючкова: "У меня парализовало одну сторону лица"

Вот уже несколько лет актриса Светлана Крючкова ведет борьбу с онкологией. А после съемок в фильме "Родня", которые проходили не так давно, звезда заболела коронавирусом, после чего начались осложнения.

Крючкова: "У меня парализовало одну сторону лица"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с "Комсомольской правдой" Крючкова подробнее рассказала о своем состоянии на сегодняшний день.

"Сегодня мне хорошо, а завтра - нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают",

- отметила она.

Рассказывая о событиях текущего года, актриса не могла обойти стороной ситуацию с ковидом.

"Я перенесла тяжелый коронавирус. И у меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву «п». Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили".

Это событие оставило свой след. Актриса впала в депрессивное состояние:

"Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже кушать. Довольно долго это было, слабость была".

Ранее была раскрыта главная причина возникновения всех онкологических заболеваний.

Звёзды,Светлана Крючкова,Комсомольская правда,
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