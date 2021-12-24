Крючкова: "У меня парализовало одну сторону лица"

Вот уже несколько лет актриса Светлана Крючкова ведет борьбу с онкологией. А после съемок в фильме "Родня", которые проходили не так давно, звезда заболела коронавирусом, после чего начались осложнения.
В беседе с "Комсомольской правдой" Крючкова подробнее рассказала о своем состоянии на сегодняшний день.
"Сегодня мне хорошо, а завтра - нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают",
- отметила она.
Рассказывая о событиях текущего года, актриса не могла обойти стороной ситуацию с ковидом.
"Я перенесла тяжелый коронавирус. И у меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву «п». Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили".
Это событие оставило свой след. Актриса впала в депрессивное состояние:
"Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже кушать. Довольно долго это было, слабость была".