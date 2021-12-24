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2 часа назад

Кожевникова рассказала, как три года боролась с депрессией

Актриса Мария Кожевникова на протяжении трех лет боролась с депрессией, все это время скрывая болезнь от публики. Об этом она сообщила на YouTube–шоу «Я — мама».

Кожевникова рассказала, как три года боролась с депрессией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам Кожевниковой, она перепробовала многочисленные способы борьбы с депрессией, однако ничего не помогало. Актриса ходила к лучшим психологам, прибегала к психосоматике и даже гипнозу но все равно не могла побороть душевное опустошение и упадок сил.

— Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно жить без желания и мечты, — передает ее слова riafan.ru.

Но, несмотря на тяжелую болезнь, Кожевникова никогда не становилась обузой для семьи и продолжала воспитывать детей. Большую поддержку актрисе оказал ее муж, и через некоторое время она постепенно начала приходить в норму.

12 октября Кожевникова высказалась по поводу смертельного ДТП с телеведущей Ксенией Собчак. Автомобиль Mercedes, в котором журналистка в качестве пассажира направлялась в аэропорт в Сочи, вылетел на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Две его пассажирки погибли, водитель получил травмы.

Звёзды,Мария Кожевникова,Ксения Собчак,
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