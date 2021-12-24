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5 часов назад

Знаменитости, устроившие громкие скандалы в самолете

Некоторые знаменитости не могут жить спокойно и постоянно оказываются задействованными в каких-либо скандалах. Эти звезды отличались тем, что устроили настоящий хаос на борту самолета.

Знаменитости, устроившие громкие скандалы в самолете
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Любовь Успенская

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В марте 2018 года Любовь Успенская должна была лететь рейсом Москва – Омск, но билеты пришлось поменять на другой самолет. Причиной стал домашний питомец Успенской – небольшая собачка, которую артистка пыталась провести без переноски.

Любовь Залмановну не запустили на борт, так как она не выполнила главное правило перевозки, согласно которому животные не допускаются в самолет без специальной сумки. Когда стюардесса указала на этот факт, артистка начала толкаться, пытаясь пробраться к своему сидению. Экипаж вызвал полицию, а капитан самолета отказался провозить столь скандальную особу у себя на борту. Певице пришлось сойти, поменять билеты и лететь другим самолетом. Тот рейс из-за скандальной артистки задержался на целый час, пассажиры были крайне недовольны.

Сама Любовь Залмановна считает, что была права. По ее словам, позади шел ее директор, в чемодане которого и была та самая переноска. Успенской просто не позволили достать сумку и устроили скандал с участием полиции.

Максим Аверин

2019 год. Актер Максим Аверин вместе со своим директором Николаем Кореневым возвращался из Барнаула в Москву. Они летели бизнес-классом и были навеселе. Во время полета мужчины начали конфликтовать с окружающими: пассажирами, стюардессами. Они некультурно выражались, громко и вызывающе себя вели.

О беспорядке на борту экипаж сообщил, когда самолет еще находился в небе, поэтому в аэропорту веселую компанию встретила полиция. Мужчин забрали в отделение, где выписали штраф: всего 500 рублей.

Филипп Киркоров

В 2009 году Филипп Киркоров летел на концерт из Москвы в Днепропетровск. Тем же рейсом летели 23 менеджера Соликамского магниевого завода. Погодные условия были неважные, поэтому сотрудники аэропорта заявили, что кому-то придется оставить часть багажа. Это либо чемоданы менеджеров, либо костюмы и сценическая техника Филиппа Киркорова.

Естественно, «Король» российской эстрады решил, что его вещи должны отправиться в обязательно порядке, а команда менеджеров придерживалась противоположного мнения. Один из них возмущался громче всех, за что и получил по лицу от Филиппа. Сам артист позже заявил, что не мог оставить концертные костюмы и технику, ведь летел на концерт, где ждали 5 тысяч зрителей. Он заявил, что не стал бы возмущаться, если бы был обычным туристом. Но в тот раз он летел на концерт и не мог подвести поклонников. Позже оказалось, что тот самый оппонент Филиппа оказался пьян.

Лидия Вележева

В 2019 году актриса летела из Москвы в Тель-Авив на спектакль. Скандал разгорелся перед взлетом, потому что Лидия откинула спинку кресла и не хотела ставить ее в вертикальное положение, что требуется по правилам безопасности. Вележева начала сильно скандалить, кричала, указывала на то, сколько она заплатила за свой билет.

Позже сама актриса рассказала, что у нее больная спина, и она просто не может сидеть прямо. К тому же, Лидия выпила снотворное, так как плохо спит в самолете, а вечером должен был состояться спектакль. Она хотела отдохнуть, но ей не дали этого сделать.

Лидию вывели самолета, где ее ожидала полиция. Дальнейшие объяснения она давала уже в отделении. К слову, в ее крови был обнаружен алкоголь.

Алексей Панин

В 2018 году Алексей в принципе не отличается миролюбивым, спокойным характером. Поэтому не удивительно, что артист устроил скандал в самолете. Панин громко высказывался, ссорился со стюардессами, матерился. Также он задымил весь туалет, хотя курить на борту строго запрещено. По прибытии на место мужчину ждала полиция.

Звёзды,Николай Коренев,Любовь Успенская,Лидия Вележева,Алексей Панин,Максим Аверин,Филипп Киркоров,Соликамский магниевый завод,
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