Знаменитости, устроившие громкие скандалы в самолете

Некоторые знаменитости не могут жить спокойно и постоянно оказываются задействованными в каких-либо скандалах. Эти звезды отличались тем, что устроили настоящий хаос на борту самолета.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Любовь Успенская

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В марте 2018 года Любовь Успенская должна была лететь рейсом Москва – Омск, но билеты пришлось поменять на другой самолет. Причиной стал домашний питомец Успенской – небольшая собачка, которую артистка пыталась провести без переноски.

Любовь Залмановну не запустили на борт, так как она не выполнила главное правило перевозки, согласно которому животные не допускаются в самолет без специальной сумки. Когда стюардесса указала на этот факт, артистка начала толкаться, пытаясь пробраться к своему сидению. Экипаж вызвал полицию, а капитан самолета отказался провозить столь скандальную особу у себя на борту. Певице пришлось сойти, поменять билеты и лететь другим самолетом. Тот рейс из-за скандальной артистки задержался на целый час, пассажиры были крайне недовольны.

Сама Любовь Залмановна считает, что была права. По ее словам, позади шел ее директор, в чемодане которого и была та самая переноска. Успенской просто не позволили достать сумку и устроили скандал с участием полиции.

Максим Аверин

2019 год. Актер Максим Аверин вместе со своим директором Николаем Кореневым возвращался из Барнаула в Москву. Они летели бизнес-классом и были навеселе. Во время полета мужчины начали конфликтовать с окружающими: пассажирами, стюардессами. Они некультурно выражались, громко и вызывающе себя вели.

О беспорядке на борту экипаж сообщил, когда самолет еще находился в небе, поэтому в аэропорту веселую компанию встретила полиция. Мужчин забрали в отделение, где выписали штраф: всего 500 рублей.

Филипп Киркоров

В 2009 году Филипп Киркоров летел на концерт из Москвы в Днепропетровск. Тем же рейсом летели 23 менеджера Соликамского магниевого завода. Погодные условия были неважные, поэтому сотрудники аэропорта заявили, что кому-то придется оставить часть багажа. Это либо чемоданы менеджеров, либо костюмы и сценическая техника Филиппа Киркорова.

Естественно, «Король» российской эстрады решил, что его вещи должны отправиться в обязательно порядке, а команда менеджеров придерживалась противоположного мнения. Один из них возмущался громче всех, за что и получил по лицу от Филиппа. Сам артист позже заявил, что не мог оставить концертные костюмы и технику, ведь летел на концерт, где ждали 5 тысяч зрителей. Он заявил, что не стал бы возмущаться, если бы был обычным туристом. Но в тот раз он летел на концерт и не мог подвести поклонников. Позже оказалось, что тот самый оппонент Филиппа оказался пьян.

Лидия Вележева

В 2019 году актриса летела из Москвы в Тель-Авив на спектакль. Скандал разгорелся перед взлетом, потому что Лидия откинула спинку кресла и не хотела ставить ее в вертикальное положение, что требуется по правилам безопасности. Вележева начала сильно скандалить, кричала, указывала на то, сколько она заплатила за свой билет.

Позже сама актриса рассказала, что у нее больная спина, и она просто не может сидеть прямо. К тому же, Лидия выпила снотворное, так как плохо спит в самолете, а вечером должен был состояться спектакль. Она хотела отдохнуть, но ей не дали этого сделать.

Лидию вывели самолета, где ее ожидала полиция. Дальнейшие объяснения она давала уже в отделении. К слову, в ее крови был обнаружен алкоголь.

Алексей Панин