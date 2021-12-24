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51 минуту назад

Аксенова: "Мне неинтересны были ухаживания Высоцкого"

Актер Вениамин Смехов и его супруга Галина Аксенова стали гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". В числе прочего Аксенова рассказала и об ухаживаниях знаменитого поэта-песенника Владимира Высоцкого. В то время девушке пришлось буквально выбирать между ним и Смеховым.

Аксенова: "Мне неинтересны были ухаживания Высоцкого"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однажды Высоцкий пригласил Аксенову на концерт. В качестве охраны девушке пришлось взять своего брата, чтобы оградить себя от внимания артиста.

"Мне неинтересны были ухаживания Высоцкого. Мне он был интересен как исполнитель",

- отметила она.

Ранее мы писали, как Высоцкий привел к Нине Ургант 10 "девиц" с Невского.

Звёзды,Вениамин Смехов,Нина Ургант,
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