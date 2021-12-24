Аксенова: "Мне неинтересны были ухаживания Высоцкого"

Актер Вениамин Смехов и его супруга Галина Аксенова стали гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". В числе прочего Аксенова рассказала и об ухаживаниях знаменитого поэта-песенника Владимира Высоцкого. В то время девушке пришлось буквально выбирать между ним и Смеховым.