Самые скандальные расставания звезд в 2021 году

Кто из звезд в этом году со скандалом разорвал отношения, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из клипа Егора Крида «Девочка с картинки» Кадр из клипа Егора Крида «Девочка с картинки»

Егор Крид и Валя Карнавал

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В начале 2021 года поклонники Егора Крида и Вали Карнавал только и говорили, что о тайном романе звезд, правда, официально они отношения так и не подтвердили. В июле артисты окончательно разругались, выясняя, кто прав, а кто виноват в социальных сетях. Все началось с того, что рэпер записал песню Pussy Boy, в которой, как многие считают, напрямую обратился к своей якобы экс-возлюбленной: «Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя – карнавал». Ответ Вали не заставил себя ждать: она опубликовала дисс, в котором нелестно отозвалась об исполнителе. На этом история не закончилась: Карнавал и Крид поочередно обвинили друг друга в хайпе на их истории отношений и отметили, что лично поговорить им так и не удалось.

Кадр из клипа Егора Крида «Девочка с картинки»

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста все больше напоминает грамотный пиар-ход: то звезды пытаются сохранить брак, то крутят романы на стороне, то рэпер молит Ким о прощении и заявляет, что хочет вернуть возлюбленную, то Кардашьян замечают в компании комика Пита Дэвидсона, и инсайдеры утверждают, что у пары все серьезно. На конец 2021 года Ким окончательно решила расторгнуть их союз с Канье, оставив вопросы опекунства над детьми и раздел имущества на будущее.

Ольга Бузова и Дава Манукян

За скандальным расставанием Ольги Бузовой и Давы Манукяна, кажется, следила вся страна. В начале года певица заявила, что они с возлюбленным больше не вместе, а после опубликовала несколько эмоциональных Stories, в которых намекнула на измены и насилие со стороны экс-возлюбленного. На эмоциях звезда также пообещала предоставить доказательства побоев и неверности Манукяна, но так этого и не сделала. Отметим, что Дава все обвинения в свой адрес отрицал и даже поддержал Бузову в ее конфликте с Дмитрием Губерниевым.

@dava_m

Настя Ивлеева и Элджей

Слухи о том, что браку Насти Ивлеевой и Элджея пришел конец, ходили еще весной 2021 года. Однако звезды до последнего хранили молчание и только в августе официально подтвердили разрыв в интервью Tatler. Одной из причин расставания стало то, что отношения стали негативно влиять на работу звезд. После развода Элджей с головой ушел в творчество и даже выпустил трек, посвященный экс-возлюбленной, Ивлеева, правда, его не оценила:

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает! Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, всё будет в лужах… А там «было прикольно»! Чао-какао! Ну добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!»

— высказалась Настя.

@sayonaraboy

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Еще один скандальный разрыв звезд 2021 года: мать Джиджи Хадид Иоланда обвинила Зейна Малика в том, что он во время ссоры оскорбил ее затолкал в шкаф, причинив боль. Тогда же разгневанный музыкант позвонил супермодели (она на тот момент находилась в Париже) и потребовал, что она «обзавелась яйцами и защитила их от ее матери». После обращения Иоланды в полицию на Малика завели уголовное дело по обвинениям в домашнем насилии. Сначала певец все отрицал, но позже признал свою вину. Теперь ему нельзя приближаться к маме бывшей возлюбленной.

@gigihadid

Билл и Мелинда Гейтс

Спустя 27 лет Билл и Мелинда Гейтс развелись. Напряженность в их отношениях чувствовалась уже давно, но супруги отсрочили расставание, чтобы у их дочери Фиби была возможность спокойно закончить школу. Еще одним поводом для развода послужило расследование отношений Билла с сотрудницей его компании, в результате которого он покинул совет директоров Microsoft.

Айза Долматова и Олег Майами

В конце марта Айза Долматова сообщила о расставании с Олегом Майами. Звезды встречались больше года, однако их роман был достаточно нестабильным. Телеведущая неоднократно признавалась в Stories, что они с певцом находятся на грани разрыва. Это не помешало Майами подарить Айзе помолвочное кольцо, однако до свадьбы дело так и не дошло. После разрыва экс-возлюбленным не удалось сохранить дружеские отношения: они пытались друг друга задеть в социальных сетях и в интервью журналистам. Так, Майами признался: «Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала. Я не ожидал, что будет столько д*****». В ответ ведущая заявила: «Девочки, не влюбляйтесь в рэперов, в необразованных мужчин, в тупых, в нарциссов, и тех кто выставляет свой пресс в день похорон близкого человека». Правда, через несколько дней Долматова удалила запись.