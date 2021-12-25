Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе

39-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая два года держала в тайне свой развод с бизнесменом Сергеем от которого родила двоих детей. Певица прокомментировала свое решение скрывать от поклонников личную жизнь, а также рассказала об отношениях с экс-возлюбленным Филиппом Киркоровым.

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Рыжеволосая звезда нулевых Анастасия Стоцкая осталась в хороших отношениях с экс-супругом ради воспитания общих детей: сына Саши и дочери Веры. Пара была счастлива в браке на протяжении семи лет, но в 2019 году влюбленные решили расстаться.

«У нас нормальные отношения двух родителей, мы вместе решаем какие-то проблемы — если возникают — сына и дочери. Благодарна бывшему мужу за наших прекрасных детей, Сергей их безумно любит»,

— рассказала певица в интервью «Каравану историй».

Стоцкая призналась, что на протяжении двух лет не могла публично говорить о своем разводе, так как он дался ей крайне тяжело. Певица также считает расставание родителей — больной темой для детей. И всей семье необходимо было время для того чтобы боль утихла.

Анастасия считает нужным громко говорить о расставании только в том случае, если есть какая-либо угроза кому-то из экс-супругов или их детям. В ее случае развод прошел мирно: пара не делила опеку, не судилась по поводу имущества и алиментов.

Сейчас артистка наслаждается свободной жизнью и принимает участие в новых проектах. Занятость также помогла Стоцкой справиться с изменениями в личной жизни.

На данный момент актриса занята в нескольких спектаклях, один из них мюзикл «Шахматы», получивший 11 номинаций на главной театральной премии «Золотая маска».

Давний друг актрисы, с которым у нее был короткий роман, Филипп Киркоров, до сих пор поддерживает теплые отношения с бывшей коллегой по мюзиклу «Чикаго» и ходит на ее постановки.