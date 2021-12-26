"Наливаем вискаря": мама Наташи Королевой разболтала интимный секрет

"Грелки! Мы берем с собой грелки. И в грелки наливаем вискаря – и имеем удовольствие. Там дают пять грамм виски и стакан льда, остальное нужно покупать. Американцам даже в голову не приходит: грелки для поясницы, а там – вискарь. И нам хватает на все путешествие хорошо посидеть…", — рассказала она.