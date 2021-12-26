Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+16° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

"Наливаем вискаря": мама Наташи Королевой поделилась интимным секретом

Мама певицы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай, давно живущая в солнечном Майами, поделилась планами на Новый год со своими подписчиками в соцсетях.

"Наливаем вискаря": мама Наташи Королевой разболтала интимный секрет
Фото: @mama_luda_star@mama_luda_star

Женщина рассказала, что в новогоднюю ночь отправляется в короткий круиз на больших кораблях на тысячи пассажиров. По ее словам, европейцы и американцы отправляются спать почти сразу после полуночи, но сама Порывай и ее компания стараются развлекаться в первые часы после наступления Нового года.

Мама Наташи Королевой рассказала, что встает на коньки, нарядившись в Снегурочку, и отплясывает под русские песни. Но для долгого веселья нужны дополнительные силы. Правда алкоголь на кораблях стоит дорого, а проносить его с собой нельзя.

"Грелки! Мы берем с собой грелки. И в грелки наливаем вискаря – и имеем удовольствие. Там дают пять грамм виски и стакан льда, остальное нужно покупать. Американцам даже в голову не приходит: грелки для поясницы, а там – вискарь. И нам хватает на все путешествие хорошо посидеть…", — рассказала она.

Ранее мы сообщали о секрете долголетия, который рассказала 100-летняя женщина.

Звёзды,Людмила Порывай,Наташа Королева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители