"Наливаем вискаря": мама Наташи Королевой разболтала интимный секрет

Мама певицы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай, давно живущая в солнечном Майами, поделилась планами на Новый год со своими подписчиками в соцсетях.
Женщина рассказала, что в новогоднюю ночь отправляется в короткий круиз на больших кораблях на тысячи пассажиров. По ее словам, европейцы и американцы отправляются спать почти сразу после полуночи, но сама Порывай и ее компания стараются развлекаться в первые часы после наступления Нового года.
Мама Наташи Королевой рассказала, что встает на коньки, нарядившись в Снегурочку, и отплясывает под русские песни. Но для долгого веселья нужны дополнительные силы. Правда алкоголь на кораблях стоит дорого, а проносить его с собой нельзя.
"Грелки! Мы берем с собой грелки. И в грелки наливаем вискаря – и имеем удовольствие. Там дают пять грамм виски и стакан льда, остальное нужно покупать. Американцам даже в голову не приходит: грелки для поясницы, а там – вискарь. И нам хватает на все путешествие хорошо посидеть…", — рассказала она.
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