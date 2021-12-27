Первая жена Телегина отсудила у него часть доходов на алименты

Бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин до брака со звездой жил с другой женщиной - Евгенией Ноур. Она воспитывает пятилетнего сына от спортсмена, правда, видеться с ребенком отец не спешит. А на расходы денег не переводит. Но женщина решила переломить ситуацию и подала на Телегина в суд в попытке взыскать часть его заработка в пользу расходов на ребенка.
"Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода",
— сообщает Starhit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
Издание уточняет, что Евгения просила четверть, но, предположительно, было принято во внимание то, что 25% своих средств Телегин уже перечисляет дочери от Пелагеи — Таисии.
"Пелагея считает, что в этой ситуации важно сделать все по закону, чтобы у меня была хоть какая-то стабильность. Несмотря на то, что доля на ее дочку в этом случае уменьшится, она поддерживает меня в этом, как мать. Ведь ей тоже пришлось через суд оформлять ответственность Ивана перед ребенком...",
- передает Starhit слова Евгении Ноур из интервью для издания.
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