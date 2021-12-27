Первая жена Телегина отсудила у него часть доходов на алименты

"Пелагея считает, что в этой ситуации важно сделать все по закону, чтобы у меня была хоть какая-то стабильность. Несмотря на то, что доля на ее дочку в этом случае уменьшится, она поддерживает меня в этом, как мать. Ведь ей тоже пришлось через суд оформлять ответственность Ивана перед ребенком...",