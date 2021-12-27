Стала известна судьба квартиры Караченцова

Квартиру российского актера театра и кино Николая Караченцова пока решили не продавать. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

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Недвижимость артиста находится на улице Шведский тупик в центре Москвы. В ноябре 2021 года его вдова Людмила Поргина заявила о намерении продать квартиру. Ее стоимость оценивается примерно в 280 миллионов рублей. На эти деньги Поргина хотела построить дом на даче в подмосковном поселке Валентиновка.

Как рассказал сын Караченцова Андрей, он уговорил мать пока не продавать квартиру.

«Такая вот судьба этой недвижимости», — сказал он.

Однако, что будет с квартирой дальше, неизвестно.