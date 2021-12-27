Стала известна судьба квартиры Караченцова

Квартиру российского актера театра и кино Николая Караченцова пока решили не продавать. Об этом сообщает портал «Дни.ру».
Недвижимость артиста находится на улице Шведский тупик в центре Москвы. В ноябре 2021 года его вдова Людмила Поргина заявила о намерении продать квартиру. Ее стоимость оценивается примерно в 280 миллионов рублей. На эти деньги Поргина хотела построить дом на даче в подмосковном поселке Валентиновка.
Как рассказал сын Караченцова Андрей, он уговорил мать пока не продавать квартиру.
«Такая вот судьба этой недвижимости», — сказал он.
Однако, что будет с квартирой дальше, неизвестно.
Николай Караченцов умер в октябре 2018 года. У актера остановилось сердце.