Почему запрещали концерты Жанны Бичевской

Жанна Бичевская была одной из самых популярных исполнительниц романсов и народных песен в 1970-х годах. Она никогда не стремилась быть популярной, не была замечена в интригах и крайне редко посещала светские мероприятия. Она не боялась говорить правду в лицо, не терпела компромиссов из-за чего в ее жизни было достаточно много недоброжелателей. Несколько лет ее запрещали показывать по телевизору. По какой причине это произошло, читайте в материале "Рамблера".

Жанна Бичевская училась в одном эстрадно-цирковом училище с Аллой Пугачевой и геннадием Хазановым, однако друзьями они не были никогда, и творческий путь певица для себя выбрала совсем иной. Она не желала участвовать в светских мероприятиях, не рекламировала себя, при этом ее песни не раз взлетали на вершины хит-парадов, не отставая от хитов Аллы Пугачевой.

В 1973 году Жанна стала победительницей Всероссийского конкурса артистов эстрадной песни, начала много гастролировать, а ее альбомы продавались огромными тиражами не только в Советском Союзе, но и более чем в 40 странах.

У Бичевской был собственный стиль исполнения народных песен, который она создала сама, “смешав” кантри, фолк, джаз и романсы, которые очень любила. У нее было множество поклонников, особенно слушателям пришлась по вкусу песня “Ой, да не вечер”, слова которой Жанне надиктовала старушка во время одной из поездок певицы по стране в поисках народных песен. Правда, мелодии старушка не помнила. Бичевская сама написала на стихи музыку. Она настолько органично переплелась со словами, что многие до сих пор думают, что песня эта народная.

Концерты Жанны Бичевской неизменно собирали аншлаги, передачи с ней пользовались огромной популярностью. Но в одночасье певицу вдруг запретили показывать по телевидению. Произошло это по совершенно нелепой причине.

В 1975 году Бичевская выступала в Кремлевском дворце съездов. Всех, проходящих на территорию, должны были тщательно проверять. Но Жанну даже никто не попросил открыть футляр для гитары, чтобы проверить, что именно находится в нем. Бичевскую этот факт очень удивил и она в шутку спросила у охранников, что было бы, если бы у нее в футляре вместо гитары был автомат и она, пройдя внутрь, смогла бы им воспользоваться. Прямолинейная Бичевская даже не предполагала, что из-за этой фразы разразится скандал.

Шутку не оценили и руководство Гостелерадио запретило показывать певицу в эфире. Несколько лет Жанна не появлялась на телевидении, а вернулась на экраны благодаря Иосифу Кобзону, который посоветовал вернуть певицу, на которой зарабатывали большие деньги.

Жанна Бичевская — единственная в мире фолк-исполнительница, которой удалось собрать восемь аншлагов во французской “Олимпии”. А в 1989 году она была удостоена награды “Золотая гитара” на Международном песенном конкурсе в Сан-Ремо.

Помимо исполнения народных песен Бичевская попробовала себя в роли радиоведущей: в 1999 году она вела авторскую программу “От сердца к сердцу”.

За время своей творческой деятельности Жанна Бичевская выпустила 22 альбома и стала одно из самых известных женщин-гитаристок не только в нашей стране, но и за рубежом.

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