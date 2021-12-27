Звезды, которых не стало в 2021 году

Принц Филипп, Борис Грачевский, Ларри Кинг: «Рамблер» вспоминает звезд, которых мы потеряли в 2021 году.

Борис Грачевский

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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» скончался в больнице 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Борису Грачевскому был 71 год.

Ларри Кинг

Американский телеведущий умер 23 января. Настоящую причину его смерти раскрыла его жена, актриса Шон Кинг, в беседе с журналистами Entertainment Tonight: «Это была инфекция, это был сепсис. К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам». Напомним, Ларри Кинг прославился благодаря ток-шоу «Larry King Live» на телеканале CNN.

Кристофер Пламмер

Канадский актер умер 5 февраля дома в окружении семьи на 91 году жизни. За две недели до смерти обладатель премий «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» упал, после чего так и не смог оправиться. Звезда известен по таким фильм, как «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Девушка с татуировкой дракона» и «Сокровище нации».

Принц Филипп

Муж королевы Великобритании Елизаветы II скончался девятого апреля, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея. Официальной версией смерти стал преклонный возраст. Национальный траур продлился восемь дней и завершился после похорон принца.

Владимир Меньшов

Режиссер и обладатель премии «Оскар» умер пятого июля от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В багаже Владимира Меньшова такие культовые фильмы, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и другие.

Роберт Дауни-старший

Американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший умер седьмого июля, ему было 85 лет. Отец Роберта Дауни-младшего боролся с болезнью Паркинсона в течение пяти лет. Актер известен по таким фильмам, как «Семьянин», «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Ловец солнца», «Как украсть небоскреб».

Жан-Поль Бельмондо

Французский актер умер 6 сентября в возрасте 88 лет. За несколько дней до его смерти он жаловался на плохое самочувствие. Бельмондо прославился благодаря роли аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании». Звезда также снялся в таких проектах, как «Чудовище», «Профессионал», «Ас из Асов», «Человек из Рио» и других.

Вирджил Абло

Основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton скончался 28 ноября. Причиной смерти модельера стала редкая и агрессивная форма рака — сердечная ангиосаркома, с которой он боролся в течение последних двух лет, скрывая болезнь от общественности.

Александр Градский

Певец и народный артист России ушел из жизни 28 ноября. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье Градского резко ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции в сентябре.

Нина Ургант

Советская и российская актриса ушла из жизни 3 декабря у себя дома в Санкт-Петербурге. Бабушка Ивана Урганта снялась больше чем в 50 картинах, самые известные из них - «Белорусский вокзал», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства» и «Красавец мужчина».

Жан-Марк Валле