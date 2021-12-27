Билан объяснил славу Моргенштерна связью с дьяволом

Певец Дима Билан заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн добился славы благодаря связи с дьяволом. Своим мнением он поделился в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

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«У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру»,

— сказал артист, отвечая вопрос на то, как он отреагировал на появление Моргенштерна в шоу-бизнесе.

По словам Билан, он много «читает и смотрит на эту тему» и в том, что рэпер общается с «рогатым», он убежден:

«Это достаточно быстрый путь к славе, к такой колоссальной славе особенно. Быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру».